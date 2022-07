Melon App launcht neue On- und Offline-Features

Zu einem bewussten Lebensstil gehört mehr als nur Nutrition. Deshalb launchte die auf Nachhaltigkeit bedachte Personal Health und Nutrition App melon Ende Mai 2022 erstmalig neue innovative On- sowie Offline-Features, um einer möglichst breiten Masse an Konsument:innen – jetzt auch bundesweit – den Zugang zu einem ganzheitlich gesunden Lebenskonzept zu ermöglichen.

„Digital, einfach und unkompliziert – so sollte der Zugang zu gesunder Ernährung und einem bewussten Lebensstil für alle Menschen sein“, wenn es nach melon Gründerin Cornelia Weinzierl geht. „Wir haben in der Küche begonnen, aber zu einem bewussten Leben gehört noch so viel mehr als nur Nutrition.“ Mit dieser Vision im Hinterkopf war die Optimierung des eigenen App-Konzepts ein ganz logischer Schritt.

Ab sofort ist es möglich, eine Vielzahl von Online-Angeboten direkt in der melon-App zu buchen: Workshops, Webinare, Koch- und Backkurse oder Yoga-Sessions – alles für mehr Achtsamkeit für sich selbst, die eigene Ernährung und den Lebensstil.

Dieses neue Konzept mit klarem Fokus auf den Online-Angeboten erweitert die Zielgruppe von melon, da sich Menschen künftig deutschlandweit innerhalb von 3 Klicks für einen bewussteren Lebensstil entscheiden können.

Die neuen On- und Offline-Features kommen gut an. Nicht nur die Hosts, sondern auch melon selbst ist von den Teilnehmerzahlen der Community-Angebote seit dem Launch am 20. Mai 2022 begeistert.

„Mit der melon-App haben wir ein soziales Netzwerk erschaffen, auf dem die Mitglieder:innen nicht nur frische, pflanzliche Gerichte von erfahrenen Ernährungsexpert:innen buchen können, sondern nun auch on- und offline an Webinaren, Workshops und Beratungen teilnehmen können. Wir sind der Meinung, dass eine bewusste Ernährung mehr beinhaltet als nur Rezepte, Ernährungspläne oder Kalorienzählen, und wollen durch unsere Community einen bewussten Lebensstil personalisiert, unterhaltsam und sozial gestaltet weitergeben“, sagt die melon Geschäftsführerin und Gründerin Cornelia Weinzierl.

Zahlen und Fakten zu den neuen Features:

Die Anzahl der Angebote und Hosts hat sich seit Veröffentlichung des Online-Features mehr als verdoppelt.

Die Buchungen haben sich um 40 % gesteigert.

Es gibt neue Hosts aus Städten, die bislang nicht von den Offline-Angeboten profitieren konnten.

Besonders hoch frequentiert sind Webinare zum Thema Ernährung.

Quelle ease PR