Das Radisson Blu Hotel, Cluj, in Siebenbürgens lebendiger Hauptstadt Cluj-Napoca, öffnet seine Türen als einziges Fünf-Sterne-Hotel der Stadt und bietet ein unvergessliches Erlebnis mit geräumigen Zimmern, einem einzigartigen Gastronomiekonzept und hochmodernen Tagungseinrichtungen.

Cluj-Napoca, die zweitgrößte Stadt Rumäniens, erfreut sich zunehmender Beliebtheit als Freizeit- und Geschäftsreiseziel und lockt das ganze Jahr über Besucher mit seiner Kulturszene, seinen schicken Cafés, die zum Verweilen einladen, seinen Parks und Musik-Festivals wie Untold, Rumäniens größtes Festival für elektronische Musik mit berühmten internationalen DJs, das in der Cluj Arena direkt gegenüber dem Hotel stattfindet.

Das im westlichen Teil des Zentrums gelegene Radisson Blu Hotel, Cluj bietet zeitgenössische Eleganz. In gut zwei Jahren wurde ein Hotel aus den 1980er Jahren aufwändig renoviert und in ein modernes, gehobenes Radisson Blu Hotel verwandelt. Die Architekten und Designer ließen sich für das neue Designkonzept von der Lage des Hotels, zeitgenössischen Gebäuden in der Nachbarschaft und der umgebenden Natur inspirieren, darunter der malerische Stadtpark, einer der ältesten öffentlichen Erholungsgärten Europas.

Die 149 Zimmer des Hotels verfügen über große Fenster mit herrlichem Blick auf Cluj-Napoca und den Stadtpark. Die geräumigen Familienzimmer verfügen über ein zusätzliches Schlafsofa, während die Suiten noch mehr Komfort bieten. Die 79 Quadratmeter große Präsidentensuite bietet den Gästen ein separates Wohnzimmer, einen Essbereich und ein luxuriöses Bad mit Aromatherapie-Dusche.

Die moderne Lobby Bar im Radisson Blu Hotel, Cluj ist der perfekte Ort, um Signature-Drinks, Kaffeespezialitäten und Snacks oder ein schnelles Geschäftsessen zu genießen. The Park, das moderne internationale Restaurant des Hotels, ist zum Frühstück, Mittag- und Abendessen geöffnet und bietet eine Terrasse für Mahlzeiten im Freien an wärmeren Tagen. Hikari, das japanische Restaurant des Hotels, ist vom Land der aufgehenden Sonne inspiriert und serviert Sushi, Meeresfrüchte sowie japanische Spirituosen und Weine in einem von der Natur inspirierten Ambiente, mit Blick auf den angrenzenden Stadtpark durch die raumhohen Fenster.

Für Tagungen und Veranstaltungen bietet das Hotel fünf Tagungsräume für bis zu 60 Personen, die mit der neuesten Tagungstechnik ausgestattet sind. Darüber hinaus bietet der Ballsaal Platz für Veranstaltungen mit bis zu 300 Teilnehmern. Das Radisson Blu Hotel, Cluj kooperiert zudem mit der angrenzenden BT Arena, auch bekannt als Sala Polivalentă, um externe Tagungs- und Veranstaltungsräume für bis zu 10.000 Personen anzubieten. Ein Fitnessraum mit Krafttraining und Kardiogeräten ist ebenfalls im Hotel vorhanden.

„Wir freuen uns, das erste Radisson Blu Hotel in Siebenbürgen im pulsierenden Cluj zu eröffnen und unsere ersten Gäste in diesem Sommer begrüßen zu dürfen. Mit unserer Liebe zum Detail und unserem persönlichen Service wird jeder Aufenthalt bei uns zu einem unvergesslichen Erlebnis“, sagt George Miu, General Manager.

Quelle Radisson Hotels Deutschland GmbH