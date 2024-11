Millionen-Exit für Teenie-Gründer Moritz Lechner und seinen Co-Founder Chris Pollak

Internationale Agenturgruppe 1SP AGENCY kauft New Fluence zur Gänze

Gründer bleiben mit ambitionierten Leistungsvereinbarungen an Bord

Jungunternehmer-Duo automatisiert die Abwicklung von Micro-Influencer-Marketingkampagnen und hat daraus ein hochprofitables Geschäft gebaut

New Fluence entstand nach einem Pivot der Freebiebox-Gründer Moritz Lechner (21) und Chris Pollak (28). Binnen weniger Jahre entwickelten sie ein hochprofitables Geschäft mit einem knapp siebenstelligen EBIT und mittlerweile 50 Mitarbeiter:innen, das die automatisierte Abwicklung von Marketing-Kampagnen insbesondere mit Micro-Influencern im DACH-Raum perfektionierte. Zu den Kunden von New Fluence zählen namhafte Auftraggeber aus den Branchen Unterhaltungselektronik, Tech und Gaming, aber auch bekannte Marken wie beispielsweise Coca-Cola, Beiersdorf, C&A oder Waterdrop.

Vielen ist Moritz Lechner als einer der jüngsten Gründer im deutschsprachigen Raum von TV-Auftritten und medialen Porträts bekannt, der Seite an Seite mit seinem Geschäftspartner Chris Pollak das gemeinsame Unternehmen aus dem Kinderzimmer hochzog. Diese Woche gelang den beiden die bisherige Krönung ihrer sechseinhalbjährigen Achterbahnfahrt als Unternehmer.

Die Private Equity finanzierte, in 29 Sprachen agierende internationale Agenturgruppe 1SP AGENCY mit Büros in Deutschland, Schweden, Spanien und England, zu der mittlerweile über 300 Mitarbeiter:innen und fast ein Dutzend Agenturen in Europa gehören, hat New Fluence zur Gänze gekauft. Die beiden Gründer werden sich auf das weitere internationale Wachstum von New Fluence konzentrieren und signifikant zur Expansion der Agenturgruppe beitragen. In der Kundenkartei des Käufers finden sich Weltkonzerne wie Intel, Meta, Samsung, Microsoft und Amazon ebenso wie marktführende Gaming-Unternehmen, darunter Electronic Arts, Epic Games, Square Enix, Warner Bros und CD Projekt Red oder Riot Games.

Moritz Lechner, der sich nach dem Abitur gänzlich dem Unternehmertum verschrieb, schildert: „Es war ein unglaublicher Weg voller Herausforderungen und schlafloser Nächte. Der Exit an 1SP AGENCY ist für uns nicht nur die bisherige Krönung unseres Schaffens, sondern auch der Beginn eines neuen Kapitels – mit dem Ziel, das Konzept von New Fluence europaweit auszurollen.“

Europäische Expansion

Durch die Übernahme von New Fluence baut 1SP AGENCY ihre Präsenz im europäischen Markt weiter aus und setzt mit ihren Ambitionen gegenwärtig Standards in der Agenturlandschaft. „Die Akquisition von New Fluence ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur führenden „Superagency” im Bereich Consumer Electronics, Tech & Gaming in Europa aufzusteigen“, kommentiert Torsten Oppermann, Geschäftsführer und Mitgründer von 1SP AGENCY. „Wir werden gemeinsam mit Moritz Lechner und Chris Pollak das volle Potenzial dieser Plattform heben und als Team unerreichte Maßstäbe im Micro-Influencer Marketing setzen“, so Oppermann.

Für unternehmerischen Erfolg braucht es kein großes Startkapital oder jahrelange Erfahrung

Moritz Lechner und Chris Pollak haben mit ihrem unermüdlichen Einsatz und Innovationsgeist bewiesen, dass Alter, Herkunft und Erfahrung keine unabdingbaren Grundvoraussetzungen für unternehmerischen Erfolg sind. „Jeder, der seine Träume mit voller Hingabe verfolgt, kann Großes erreichen. Vielleicht ermutigt unsere Geschichte die nächste Generation von Gründerinnen und Gründern, ebenfalls unternehmerisch aktiv zu werden. Wir wollen uns in Zukunft in unserer Freizeit engagieren, diese Menschen als Mentoren zu unterstützen“, spricht Chris Pollak seine Einladung aus.

„Letztlich geht es nicht nur um den Exit“, resümiert Lechner. „Es geht vor allem darum, zu wissen, dass auch Ideen von jungen Menschen den internationalen Durchbruch schaffen können. Durchhaltevermögen und die Bereitschaft, 110 Prozent dafür zu geben, sind entscheidend.“

Bild:v.l.n.r.: Moritz Lechner und Chris Pollak Bildquelle: Clemens Lechner

Quelle:Reiter PR