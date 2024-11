Zwei niederländische Ikonen würdigen kulturelles Erbe von Wasser und Delfter Blau mit einer eleganten limitierten Flaschenkollektion

Dopper und Royal Delft enthüllen exklusive Zusammenarbeit: die Born from Blue Special Edition

Dopper, das missionsgetriebene Unternehmen, das unser Trinkverhalten revolutioniert, gibt eine außergewöhnliche Kooperation mit Royal Delft bekannt, dem jahrhundertealten Haus des stilvollen und originalen Delfter Blaus. Gemeinsam präsentieren sie die Born from Blue Special Edition Thermosflaschen – zwei wunderschön gestaltete nachhaltige Meisterwerke, die ab dem 7. November 2024 im Handel erhältlich sind.

Dopper und Royal Delft haben sich zusammengetan, um eine innovative und künstlerische Wasserflasche zu kreieren, die einen globalen Wandel hin zu nachhaltigen Entscheidungen anregen soll. „Bei Dopper glauben wir, dass große Dinge klein anfangen, wie ein einzelner Tropfen, der sich zu einer Welle ausbreitet. Die filigranen Kunstwerke auf den Flaschen symbolisieren den Einfluss, den jeder Einzelne von uns haben kann“, sagt Virginia Yanquilevich, CEO von Dopper. Jeroen Puyman, Commercial Director von Royal Delft, fügt hinzu: „Dopper hat uns dazu ermutigt, die gesamte Flasche als Leinwand zu nutzen, was bisher noch nie gemacht worden ist. Dies ermöglichte es uns, ein Design zu schaffen, das nahtlos über die Oberfläche fließt und die Flasche in ein wahres Kunstwerk verwandelt.“

Zwei Designs. Eine Mission.

Durch die Verschmelzung traditioneller Handwerkskunst mit den neuesten nachhaltigen Techniken präsentiert die Born from Blue Kollektion zwei auffällige Designs, die jeweils eine einzigartige Message tragen:

The Current: Dieses Design repräsentiert das Wesen von Dopper und zeigt die Kraft von Wasser in Bewegung. Jeden Tag erzeugt Dopper Wellen der Veränderung und beeinflusst Verhaltensweisen, um Leitungswasser zur natürlichen Wahl für alle zu machen.

The Tide: Dieses Design ist inspiriert von der filigranen Mosaiktechnik, die Fragmente zusammensetzt. So wie Wellen das Ufer formen, spiegelt The Tide die allmähliche, aber stetige Gestaltung einer Zukunft wider, in der Leitungswasser die einfache Wahl ist.

Diese Flaschen sind weit mehr als nur Statement Pieces; sie sind auf Leistung ausgelegt. Ihre Isolierung hält Getränke 9 Stunden warm oder 24 Stunden kalt, während ihre Konstruktion aus 90 % recyceltem Stahl sie ebenso stark wie schön macht. Die „Born from Blue Special Edition“ kommt in einer luxuriösen Geschenkbox und erscheint rechtzeitig zur Geschenksaison. Die Kollektion ist ab dem 7. November 2024 über dopper.com und im The Royal Delft Flagshipstore in Delft für 49, 95 € erhältlich.

Bild:Dopper The Current x The Tide

Quelle:PR Deutschland