Ein Profil für alle Bewerbungen: Mit Compounder zum Traumstudium

Mit nur einem Profil direkt für alle Wunschstudiengänge bewerben? Compounder prüft die Bewerbung automatisch auf Vollständigkeit und Zulassung. So sparen Hochschulen und Studieninteressierte eine Menge Zeit. Eine Plattform mit klarem Win-Win: Darum hat allygatr, der operative Venture Capitalist für HR Tech, investiert.

Nie wieder unzählige Kopien von immer den gleichen Unterlagen! Das Kölner Startup Compounder entstaubt einen der wohl staubigsten Prozesse in der deutschen Bürokratie: die Bewerbung auf einen Studienplatz.

Das einzigartige an Compounder: Studieninteressierte legen sich nur einmal ein Profil an. Compounder überprüft automatisch die Unterlagen: Sind sie vollständig? Sind sie korrekt? Passt die Bewerbung auf die Anforderungen der Uni? Sind alle erforderlichen Unterlagen hochgeladen, können die Nutzer:innen sich bei den Hochschulen bewerben.

Durch Zentralisierung, Digitalisierung und Automatisierung erhalten Studienanfänger:innen so schneller und einfacher ihren Traumstudienplatz und Hochschulen erhalten neue Bewerber:innen aus aller Welt, die bereits automatisch für die Zulassung geprüft wurden. Eine Plattform mit klarem Win-Win also.

“Die Idee hinter Compounder ist unglaublich einfach! Die Gründer:innen haben mit ihrer Plattform eine Lösung erarbeitet, die für Studieninteressierte wie für die Hochschulen gleichermaßen den Prozess erleichtert”, so Benjamin Visser, CEO und Gründer von allygatr. “Eigentlich so genial, dass man sich fragt, warum Compounder nicht schon viel früher erfunden wurde.”

Trio treibt Kölner Startup erfolgreich voran

Hinter Compounder stehen die zwei Gründerinnen Paula Vorbeck (CEO), Evelyn Wagner (CMO) sowie der Gründer Carmine Siena (CTO). Das Trio hat selbst beim Studium bemerkt, wie unnötig kompliziert die Studienbewerbungen laufen – und so war die Idee für Compounder entstanden.

Von dieser Idee ist auch allygatr, Berlins operativer Venture Capitalist für HR Tech, überzeugt. Deshalb hat sich der VC an Compounders Finanzierungsrunde beteiligt. Dabei konnte das Kölner Startup fast eine halbe Million Euro einsammeln – und allygatr ist eine der Hauptinvestor:innen.

“Wir sind mega happy Teil der allyance zu sein und gemeinsam mit allygatr unser Unternehmen zu boosten und zu wachsen”, so die Gründer:innen von Compounder. “Wir sind dankbar in das Vertrauen in uns und unsere Vision.”

Der operative Venture Capitalist für HR Tech, allygatr, ist mittlerweile in fast 20 Startups investiert. Zuletzt hatte allygatr erstmals international expandiert: in die Matching-Plattform für Entscheidungsträger:innen Board Owl. Daneben gehören der “Recruiting as a Service”-Dienstleister Searchtalent, die “Benefits as you like”-App für Mitarbeitende emplu oder Ordio, die Schichtplanung digital und einfach machen, zu den Investments von allygatr.

Bild Das Founder-Trio von Compounder: Evelyn Wagner (CMO), Carmine Siena (CTO), Paula Vorbeck (CEO) (v.l.n.r.) Copyright Compounder

Quelle allygatr