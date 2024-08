Mit den Kindern die bunte Jahreszeit geniessen

Der Familienherbst im Gorfion Familotel Liechtenstein wird kunterbunt. Für die Kids heisst es spielen, toben, Spass haben. Da kommt die tolle Softplayanlage genau richtig. Eine grosse Indoor-Kinderwelt, der faszinierende Outdoor-Spielbereich, viele Familien-Erlebnisse und grosszügige Kinderbetreuung gehören im Gorfion zum Familienurlaub. Sage und schreibe 80 Stunden pro Woche passen die Kinderbetreuer:innen schon auf die Allerkleinsten ab 0 Jahre auf und bieten ein unvergessliches Kinderprogramm. Bis in den November hinein gibt es meist herrliches Outdoor-Wetter, um mit der ganzen Familie den goldenen Herbst zu erleben und in der prachtvollen Natur unterwegs zu sein.

Praktisch: Schwimmkurse im Hotel

Schwimmen lernen macht nicht nur Spass, es bringt vor allem auch viel Sicherheit für die Kleinen. Wo ginge das entspannter als im Urlaub – gemeinsam mit anderen Kindern in einem tollen Schwimmbad im Hotel. Ausgebildete und zertifizierte Schwimmtrainer:innen begleiten im Hotel Gorfion Kinder ab zwei Jahren im Schwimmkurs für Anfänger und leicht Fortgeschrittene. Für die Babys ab drei Monaten gibt es Babyschwimmen für die sanfte Gewöhnung der Kleinsten an das Element Wasser.

Neu: Der Alpherzweg in Malbun

Der neu eröffnete Alpherzweg in Malbun ist ein liebevoll gestaltetes Naturjuwel, das auf dem bestehenden Panoramaweg errichtet wurde. Der Wanderweg lädt Familien zu einer spannenden Reise zu den Schönheiten der Natur ein. Groß und Klein entdecken die faszinierende Alpkultur von Malbun. An jeder Station erwartet die Besucherinnen und Besucher ein besonderes Highlight: ein Stempel in Form eines Alpherzens, eine charmante Tradition, die es so nur in Liechtenstein gibt. Wer es schafft, alle Stempel auf dem Weg zu sammeln und am Ende im Zentrum Malbun vorzuweisen, der bekommt ein Überraschungsgeschenk. Der Alpherzweg ist nicht nur ein Spaziergang, sondern eine Herzensreise durch Kultur und Natur von Malbun.

Eines der beliebtesten Familienhotels weltweit

Das Gorfion Familotel Liechtenstein wurde von der hotelleriesuisse als „Top Familienhotel“ ausgezeichnet und erhielt 2022, 2023 und 2024 den Holiday Check Award. Damit rangiert das familienfreundliche Haus unter den zehn beliebtesten Familienhotels weltweit. Fernab von Massentourismus und Hektik, inmitten von Natur, dreht sich im Gorfion Familotel Liechtenstein alles um unbeschwertes Kinderlachen und nachhaltige Entspannung. Mama und Papa finden im schönen Adults-only-Spa-Bereich einen Wellness-Rückzugsort. Der hauseigene Masseur ist Experte für klassische Massagen, Fussreflexzonenmassagen, Lomi Lomi Nui, Schwangerschafts- und Kindermassagen. Wann es was zu essen gibt, darum muss sich hier keiner kümmern. Die Gourmet-Vollpension macht die Erwachsenen glücklich, Kinder speisen All-inclusive. Malbun auf 1.600 Metern Höhe ist das höchst gelegene Dorf im Fürstentum Liechtenstein und gilt als idyllisches Wander- und Familienparadies. Direkt vom Hotel geht es hinaus in die Natur, in das Wander- und Bikegebiet.

Midweek Special 3 bis 4 Nächte (18.08.–27.09.24)

Leistungen: 10 % Rabatt auf den Zimmerpreis bei Anreise von Sonntag bis Dienstag, mit der Familotel Happy-Card weitere 5% sparen – Preis p. P.: ab 486 CHF

Mehr Rama Lama Ding Dong (18.08.–27.09.24)

Leistungen: Bei 5 Nächten 5 % Rabatt inkludiert und mit der Familotel Happy-Card weitere 5 % sparen, Trekking mit Lamas/Alpakas für 2 Erwachsene und bis zu 2 Kinder inkusive – Preis p. P.: ab 899 CHF

Mehr Halloween (30.10.–03.11.24)

Leistungen: 10 % Rabatt auf den Zimmerpreis, mit der Familotel Happy-Card weitere 5 % sparen, tolles Halloween-Programm – Preis p. P.: ab 486 CHF

Gorfion Familotel Liechtenstein

Stubistraße 8

9497 Triesenberg

Tel.: +423 265 90 00

info@gorfion.li

http://www.gorfion.li

Bild Vielfach ausgezeichnetes Familienhotel Quelle: Gorfion Familotel Liechtenstein

Quelle mk Salzburg