Unendliche Horizonte in den Dolomiten

Spektakuläre Naturerlebnisse und innovative Wellness-Erlebnisse im Alpin Panorama Hotel Hubertus

Die Bergwelt rund um das Alpin Panorama Hotel Hubertus ist spektakulär. Herbstliche Naturschauspiele im UNESCO-Naturerbe, wohin man sich wendet. Das einzigartige Aktivhotel liegt eingebettet in eine aufregende Architektur. Ein Sky Pool, der frei in der Landschaft schwebt, und eine Wellness-Plattform, die der Schwerkraft zu trotzen scheint. Der Herbst rückt das „Erlebnis Hubertus“ ins schönste Licht.

Echtes Infinity-Feeling, grenzenlose Aussichten, große Freiheit, architektonische Meisterwerke, die neugierig machen. Vom Bett aus beobachten, wie die Herbstsonne die Bergwelt in strahlendes Licht taucht. Speisen mit dem ganz großen Naturkino vor Augen. Das Hubertus hat das große Glück, an diesem spektakulär schönen Aussichtspunkt in den Dolomiten zu stehen. Was die Gastgeber daraus gemacht haben, ist sicher eines der schönsten Urlaubsrefugien der Alpen. Bis zu fünfzehnmal in der Woche marschieren die Wander- und Aktivguides des Hubertus mit den bergbegeisterten Gästen zu Highlight-Touren in die Natur. Der Naturpark Fanes-Sennes-Prags und die Rieserfernergruppe sind zum Greifen nah. Genussradeln und Nordic Walking, Sonnenaufgangswanderungen, Bauernhofbesuche und Bergtouren – es gibt viele Wege, vom Hubertus aus, den Herbst aktiv zu genießen.

Das Hubertus ist ein Belvita Leading Wellness Hotel und liegt prachtvoll in einem 7.000 m2 großen Wellness-Park. Der Leading Spa Award bescheinigt dem Resort Wellness der Spitzenklasse. Zwei Eyecatcher sprengen alle Grenzen: Die Wellness-Plattform Heaven & Hell mit drei Whirlpools und zwei Saunen und der spektakuläre, freischwebende Sky Pool. Damit nicht genug: Weitere beheizte Pools, Saunas, Ruheräume und unzählige Wellness- und Beautybehandlungen, die sich die Kraft der Natur zunutze machen, laden zum relax de luxe. Der SPA-Bereich für Massagen und Beauty-Behandlungen wurde komplett erneuert und erstrahlt in neuem Glanz. Im Hubertus Park schlendern Genießer rund um das Hotel durch Südtiroler Obstbäume, riechen an typischen Kräutern, spielen an der handgemachten Holz-Kegelbahn, meditieren an der Feuerstelle oder genießen einfach die einzigartige Ruhe und den traumhaften Ausblick in die Berge.

Dining with a view: Auf den Tellern des Gourmethotels treffen bodenständige Südtiroler Traditionsgerichte auf leichte mediterrane Köstlichkeiten und raffinierte Spezialitäten aus aller Welt. Unter der Federführung des international erfahrenen Kochs Antonio Triscari, der für seine Kochkunst gefeiert wird, fusioniert in der Hubertus-Küche der kühle Norden mit dem heißen Süden. Das Resultat sind wahrhaftige Geschmacksexplosionen, die im schönen Restaurant mit einem einmaligen Ausblick auf das Pustertal serviert werden. Fünf Sterne zeichnen das Alpin Panorama Hotel Hubertus aus – und der große Luxus eines unvergleichlichen Freiheitsgefühls.

Alpin Panorama Hotel Hubertus

Alpenhotel Hubertus KG d. Gasser Christian & Co.

Furkelstraße 5

39030 Geiselsberg – Olang

Tel.: +39 0474 592 104

info@hotel-hubertus.com

http://www.hotel-hubertus.com/

Bild Frühstück bei Sonnenaufgang vor herrlichem Bergpanorama Quelle: Alpin Panorama Hotel Hubertus

Quelle mk Salzburg