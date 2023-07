Back to school: Mit den tonies® ins neue Schuljahr starten

Die Ferien sind vorbei, der Alltag geht wieder los: Viele Kinder starten jetzt in Kita und Schule. Dort erleben sie zahlreiche Abenteuer und viel Neues. Umso wichtiger, dass sie abends besonders schnell einschlafen, um sich von den Aufregungen zu erholen. Hierbei hilft ab sofort das neue Nachtlicht, ein Tonie aus der Familie der „Schlummerbande“, der sowohl beruhigende Inhalte abspielt, als auch mit eigenen Liedern oder Geschichten bespielt werden kann – und natürlich schummriges Licht verströmt für einen leichteren Übergang ins Land der Träume.

Neben dem neuen Nachtlicht, einem Tonie der tonies® Eigenmarke Schlummerbande, gibt es zudem einige andere Hörfiguren im Portfolio des Audioherstellers, die perfekt in die Schultüte passen: In „Alles ist Schule!“ wird der kleine Rabe Socke beispielsweise bei seinen ersten Wochen in der Schule begleitet. Er hatte viele tolle Geschenke in seiner Tüte und einen tollen Einschulungstag erlebt – unheimlich viel gelernt. Und doch ist er geblieben, wie alle ihn lieben: frech, neugierig und immer für eine Überraschung gut.

Auch bei „Ella in der Schule“ passieren viele lustige Sachen. Zum Beispiel, als Pekka die Seife an den Beckenrand legt, weil sie sie nicht mit ins Schwimmbecken nehmen durfte… und der Lehrer darauf ausrutscht. Weil nirgendwo sonst so komische Sachen wie in der Schule passieren, gehen Ella und ihre Freunde richtig gern dorthin.

Ein weiterer Tonie, bei dem sich viele Kinder wiederfinden, wenn es um die Schule geht: „Die Schule der magischen Tiere“. Sie birgt ein Geheimnis: Wer Glück hat, findet hier den besten Freund, den es auf der Welt gibt: ein magisches Tier, das sprechen kann!

Der brandneue Schlummerschaf Nachtlicht Tonie hilft Kindern dabei, nach einem aufregenden Tag in der Schule zur Ruhe zu kommen. Mit bezaubernden Melodien, warmem Licht und persönlichen Gute-Nacht-Geschichten schafft er eine ruhige Wohlfühlatmosphäre – perfekt zum Entspannen und Einschlummern nach einem aufregenden Kita- oder Schultag.

Das neue Nachtlicht ab 27.Juli im Handel.

Mehr online unter www.tonies.com.

Quelle tonies GmbH