Sam Altman knackt mit Worldcoin die 2 Millionen Marke – jede Woche melden sich 40.000 Menschen an

Die Worldcoin-Community hat das Ziel, ein Wirtschaftssystem mit mehr Menschlichkeit zu schaffen. Im Zentrum davon steht World ID: ein globales Identitätsprotokoll, das innerhalb des Worldcoin-Ökosystems betrieben wird und es Menschen ermöglicht, ihre Einzigartigkeit und Menschlichkeit auf digitale Weise nachzuweisen – ohne dabei ihre Privatsphäre zu beeinträchtigen.

Heute hat das Projekt einen bedeutenden Meilenstein erreicht: In der Beta-Phase wurden 2 Millionen World ID-Anmeldungen erreicht. Und das in weniger als der Hälfte der Zeit, die zum Erreichen der ersten Million nötig war.

Diese Anmeldungen stammen aus allen Teilen der Welt. Darunter aus einer Vielzahl von Städten (z. B. Barcelona, Berlin, New York, Seoul, Tokio), in denen Orbs – die ersten speziell für Worldcoin gebauten biometrischen Scanner – kürzlich im Rahmen der globalen Tour des Projekts zur Verfügung gestellt wurden. Im Durchschnitt melden sich jede Woche über 40.000 Personen für eine verifizierte World ID an.

Das Erreichen von 2 Millionen World ID-Anmeldungen ist mehr als nur ein Erfolg für die Worldcoin-Gemeinschaft; es ist ein bedeutender Meilenstein in den globalen Bemühungen, digital-überprüfbare Identität für alle zugänglich zu machen.

Denn laut des Berichts „Digital identification. A key to inclusive growth“ des McKinsey Global Institute gibt es weltweit über 4,4 Milliarden Menschen, die entweder keine legale Identität besitzen oder eine, die nicht digital verifiziert werden kann. Dies ist ein großes Hindernis für den Zugang zu Finanzdienstleistungen.

World ID-Integrationen expandieren weltweit

Um die steigende Nachfrage nach verifizierten World IDs zu bedienen, wird die Verfügbarkeit von Orbs in den kommenden Monaten voraussichtlich deutlich steigen. Demnächst werden weitere Details bekannt gegeben, wann und wo die neuen Orbs verfügbar sein werden.

Darüber hinaus nutzen immer mehr Anwendungen und Dienste das World ID-Protokoll. Auth0 von Okta, eine globale Authentifizierungs- und Autorisierungsplattform, hat kürzlich für Zehntausende von Anwendungen und Online-Dienste, die Auth0 für die Benutzerauthentifizierung nutzen, „Sign in with Worldcoin“ verfügbar gemacht. Kurze Zeit später war Talent Protocol die erste web3-Plattform, die World ID in Europa integriert hat.

