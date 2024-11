Mit generativer KI gegen Altersarmut: die Bayerische und Startup Xaver decken Rentenlücken auf

Individuelle Rentenlücken zu erkennen und zu schließen, ist der Schlüssel zur Bekämpfung von Altersarmut. Das Erkennen dieser Lücken sensibilisiert Kundinnen und Kunden für die Bedeutung einer privaten Altersvorsorge. In Zusammenarbeit mit dem Technologieunternehmen Xaver geht die Bayerische neue Wege: Durch den Einsatz von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) können individuelle Rentenlücken in wenigen Minuten automatisch aufgedeckt werden. Basierend auf der nachhaltigen Produktlinie „Blue Invest powered by Pangaea Life“ der Bayerischen bietet die Lösung maßgeschneiderte, nachhaltige Vorsorgeoptionen.

KI als Erfolgsfaktor im Vertrieb

Die Aufnahme und Auswertung aller Daten zur individuellen Finanzlage von Kundinnen und Kunden nimmt in der Beratung viel Zeit in Anspruch. Zeit, die auch Kundinnen und Kunden im Vermittlungsprozess oft nicht mitbringen. Dank der KI-gestützten Automatisierung dieses Prozesses und dem Anbieten von KI-generierten, personalisierten Kundenerlebnissen erreichen Vermittlerinnen und Vermittler in der Altersvorsorgeberatung eine Effizienzsteigerung von bis zu 65 Prozent. Bei Kundinnen und Kunden baut der schlanke Prozess der Berechnung von möglichen Rentenlücken Berührungsängste beim Thema Vorsorgeplanung ab.

„KI in der Beratung muss aus unserer Sicht zwei klaren Vorgaben genügen: Den Kundennutzen vermehren und unsere Vertriebspartner sinnvoll in ihrer Arbeit unterstützen“, sagt Joachim Zech, Geschäftsführer die Bayerische Online-Versicherungsagentur und -Marketing GmbH (BOAM). „Unsere neue Kooperation mit Xaver zahlt genau darauf ein: Gemeinsam verbinden wir die Zukunftsthemen KI, Kampf gegen Altersarmut und Nachhaltigkeit: Erstens indem wir Kundinnen und Kunden ermöglichen, ihren individuellen Vorsorgebedarf über die Plattform jederzeit und überall binnen kürzester Zeit zu erfassen – und die für sich passende Lösung zur nachhaltigen Zukunftsvorsorge mit Blue Invest zu entdecken. Und zweitens, indem wir unseren Vertriebspartnern zeitfressende Aufgaben abnehmen und damit einen noch stärkeren Fokus auf die Besprechung individueller Fragen mit ihren Kunden erlauben.“

Sensibilisierung für das Thema Vorsorgelücke

Um möglichst viele Menschen für das Thema Altersvorsorge zu sensibilisieren, setzt die Bayerische auf zielgerichtete Online-Marketing-Maßnahmen. Sobald das Interesse der Kundinnen und Kunden geweckt ist, leitet die KI auf der Xaver-Plattform individuell durch den gesamten Prozess – von der Datenerfassung über die Berechnung bis hin zur Bewertung der persönlichen Rentenlücke. Auf Basis dieser Daten und den individuellen Wünschen erstellt die KI Empfehlungen für das optimale Vorsorgekonzept.

Den Abschluss kann der Kunde direkt online durchführen, hat aber auch jederzeit die Möglichkeit eine persönliche Beratung anzufordern. Zusätzlich dazu übernehmen die KI-Agenten von Xaver diverse innerhalb der Beratung anfallende Prozesse – von der Datenaufnahme, über Compliance Checks bis zur intelligenten IDD-konformen Transkription des Beratungsprotokolls.

Max Bachem, Gründer und CEO von Xaver, ergänzt: „Xaver bietet der Bayerischen innovative, skalierbare Technologie, die sowohl den Endkunden als auch den Beratern einen klaren Mehrwert liefern. Die Xaver Plattform orchestriert mehrere KI-Modelle und stellt KI-Agenten bereit, die in der Lage sind, komplexe Aufgaben eigenständig auszuführen, um somit die Vertriebseffizienz und Kundenzufriedenheit deutlich zu steigern. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Bayerischen und sind überzeugt, dass wir gemeinsam die Zukunft der Versicherungsberatung nachhaltig prägen werden.“

Xaver und die Bayerische: KI-Expertise trifft auf nachhaltiges Vorsorge-Know-how

Durch den Einsatz der Plattform gewährleistet Xaver, dass die Bayerische generative KI-Lösungen skalierbar und compliance-konform umsetzen kann. Dies ermöglicht der Bayerischen, sich als Vorreiter im Bereich digitaler, KI-gestützter Beratung zu positionieren und ihren Kunden nahtlose und effiziente Lösungen anzubieten. Die Plattform unterstützt dabei sowohl die Online- als auch die persönliche Beratung und ermöglicht es Kunden, selbstständig oder gemeinsam mit einem Berater die beste Lösung für ihre Altersvorsorge zu finden.

Insbesondere über die Fonds der Investment-Tochter Pangaea Life stellt die Bayerische schon lange unter Beweis, wie sich attraktive Renditen in der Altersvorsorge mit transparenten Sachwert-Investments in den wichtigsten nachhaltigen Zukunftssektoren vereinen lassen. Diese Kooperation zeigt, dass die Bayerische nicht nur auf innovative Produkte setzt, sondern auch digitale Innovationen nutzt, um den Herausforderungen einer sich wandelnden Versicherungslandschaft zu begegnen. Mit ihrer Erfahrung und Expertise im Bereich KI und digitaler Vertriebswege in der Altersvorsorge ist Xaver ein idealer Partner, um noch mehr Kundinnen und Kunden für das Thema zu interessieren und Vertriebspartner in diesem Prozess zu unterstützen. Gemeinsam mit Xaver gestaltet die Bayerische die Zukunft der Versicherungsberatung aktiv mit.

Bild:Max Bachem, Gründer und CEO von Xaver und Joachim Zech, Geschäftsführer die Bayerische Online-Versicherungsagentur und -Marketing GmbH (BOAM) v.l.n.r.

Quelle:Versicherungsgruppe die Bayerische