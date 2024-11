PM-International in den Bundeswirtschaftssenat berufen

Das Unternehmen PM-International mit Gründer und CEO Rolf Sorg wurde in den Bundeswirtschaftssenat (BWS) berufen. Jürgen Gachot, Direktor des Bundeswirtschaftssenats, ernannte PM-International und Rolf Sorg offiziell während seines Besuchs am internationalen Unternehmenshauptsitz in Schengen, Luxemburg.

Der Bundeswirtschaftssenat (BWS) ist ein renommiertes globales Wirtschaftsgremium. Er umfasst führende Hidden Champions, Weltmarktführer und herausragende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Der BWS symbolisiert das Rückgrat der Wirtschaft, fördert Wohlstand, Stabilität und Kontinuität. Er setzt sich insbesondere für die Unterstützung internationaler Unternehmen ein und arbeitet weltweit eng mit Forschung, Wissenschaft und Politik zusammen. Kein anderes Gremium vereint unternehmerischen Mut, Innovationsgeist und soziale Verantwortung so stark wie der BWS.

Jürgen Gachot lobte das innovative Unternehmen PM-International und seine Marke FitLine und sagte: „Sie stehen im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden an der Spitze der internationalen Branche. Die Ernennung ist das direkte Ergebnis der Ethik und Werte, die das Unternehmen und Rolf Sorg seit über 30 Jahren vorleben. Wir als Bundeswirtschaftssenat freuen uns über das neue Mitglied und die daraus entstehenden Möglichkeiten für die internationale Zusammenarbeit.“

Rolf Sorg sieht die Ernennung als große Chance: „Die Aufnahme in den Bundeswirtschaftssenat ist eine Anerkennung des gemeinsamen Erfolgs unseres gesamten Teams bei PM-International und für mich persönlich eine große Ehre. Diese Ernennung bietet uns die Möglichkeit, unsere Erfahrungen und Ideen in wirtschaftspolitische Themen einzubringen, um nicht nur unser Unternehmen, sondern auch den Mittelstand zukunftsfähiger zu machen. Gleichzeitig sehen wir darin eine wichtige Plattform, um unsere Innovationskraft weiter zu stärken und durch den Austausch mit den Mitgliedern wertvolle Impulse für unser weiteres Wachstum zu erhalten.“

Der Bundeswirtschaftssenat (BWS) ist das höchste Gremium im Mittelstandsverband BVMW. Die rund 400 Mitglieder des Bundeswirtschaftssenats stellen als Entscheidungsträger und Vorbilder die Spitze des Mittelstands dar. Diese Unternehmerpersönlichkeiten bringen ihre herausragenden Lebensleistungen, ihre Fachkompetenz und ihr Engagement ein, und ihre Unternehmen stehen für über 1,2 Millionen Arbeitsplätze und mehr als 120 Milliarden Euro Jahresumsatz.

Bild:Jürgen Gachot (links), Direktor des Bundeswirtschaftssenats, ernennt PM-International Gründer & CEO Rolf Sorg (rechts) am internationalen Unternehmenshauptsitz

Quelle:PM-International AG