Mit yfood und Kaufland bereits jetzt nach den Sternen greifen

Die Gaming-Welt wartet auf das neue Spiele-Highlight „Starfield“ von Bethesda und Xbox. Einen, im wahrsten Sinne des Wortes ersten Vorgeschmack darauf gibt es vom Smart-Food-Hersteller yfood, dessen limitierte Starfield Edition „Cinnamon Stardust“ bereits ab heute bundesweit in allen Kaufland-Filialen erhältlich ist – und dort exklusiv im deutschen stationären Handel.

Unterstützung erhält die Kooperation zwischen Kaufland, yfood, Bethesda und Xbox von Andy Lee. Der TikToker zählt mehr als 1,1 Millionen Follower und widmet sich in seinen Videos vor allem den Themen Gaming und Unterhaltung. Auf den digitalen Kanälen wird er zu „Commander Lee“ und begibt sich auf die Suche nach der geheimnisvollen yfood-Edition.

„Wir unterstützen damit die Vorfreude auf das Spiel des Jahres, in dem es darum geht, die Welt über ihre Grenzen hinaus zu entdecken. Deshalb lassen wir Andy Lee ebenfalls zum Entdecker werden“, sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing Deutschland bei Kaufland. „Zugleich bauen wir mit dem Video auch unsere Verbindung zu der besonderen Zielgruppe der Gaming-Community weiter aus.“ Kaufland geht damit den nächsten Schritt, um seine Markenbekanntheit in der Gaming-Welt zu stärken. Der Einzelhändler sponsort seit vergangenem Jahre das E-Sports-Team „Kaufland Hangry Knights“ für das erfolgreiche Multiplayer-Game „League of Legends“ und ist zudem mit einer eigenen Insel Teil des weltweit erfolgreichen Video-Spiels „Animal Crossing: New Horizons“.

„Cinnamon Stardust“ – cremig, zimtig & galaktisch gut

Was ist besser, als die Milchstraße zu sehen? Sie auch zu schmecken: cremig, zimtig, süß – so oder so ähnlich könnte jedenfalls das Universum schmecken. Cinnamon Stardust hat wie alle yfood Trinkmahlzeiten ein vollwertiges Nährstoffprofil bestehend aus Proteinen, pflanzlichen Ölen, Kohlenhydraten und Ballaststoffen sowie 26 Vitaminen und Mineralstoffen. Eine 500 ml Portion deckt mindestens 25% des täglichen Mikronährstoffbedarfs eines durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal) und hat den Nutri-Score A.

„Wenn man in die Welt eines epischen Rollenspiels wie Starfield eintaucht, ist es natürlich umso wichtiger, dass man als Spieler auch darauf achtet am anderen Ende des Controllers rundum gut versorgt zu sein. Daher sind wir sehr begeistert, dass wir mit der neuen Starfield Edition eine ausgewogene Ergänzung zum Erlebnis auf dem Bildschirm bieten, die einfach gut schmeckt“, sagt Marco Raab, Chief Brand Officer bei yfood.

Bild: Kaufland yfood Starfield Edition

Quelle:Kaufland Unternehmenskommunikation