Nachhaltige Verpackungen von PackEx: Vom Startup zum führenden Anbieter der Branche

PackEx, einer der führenden Hersteller von nachhaltigen Verpackungen, hat sich in den letzten Jahren zu einem Wegbereiter für Verpackungslösungen „Made in Germany“ entwickelt. Digitale Transformation und ökologische Nachhaltigkeit sind fest im Geschäftsmodell verankert. Das 2019 gegründete Unternehmen hat bewiesen, dass Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit sich nicht ausschließen. Unter der Leitung von Geschäftsführer Julius Erhard hat PackEx die Startup-Phase hinter sich gelassen und etabliert sich nun als führender Anbieter von maßgeschneiderten, umweltfreundlichen Verpackungslösungen in kleiner Stückzahl.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von maßgeschneiderten Verpackungslösungen in Kleinauflagen, vor allem Faltschachteln, für Unternehmen aus den Bereichen Healthcare, Pharma, Kosmetik, CBD, Lebensmittel und sonstigen Konsumgütern. PackEx hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative und nachhaltige Verpackungslösungen zu bieten, die den Bedürfnissen und Anforderungen der Kunden gerecht werden. Dabei setzen sie auf fortschrittliche Technologien, insbesondere das Lasercutting, um nicht nur verschiedenste Designs und eine schnelle Lieferung zu ermöglichen, sondern auch einen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen, der seinesgleichen sucht. Mit Hilfe dieser innovativen Methode konnte das Unternehmen signifikante CO2-Einsparungen erzielen: Im Vergleich mit konventionellen Druckereien spart PackEx bei voller Auslastung bis zu 1.389 Tonnen CO2 pro Jahrein.

„Es gibt derzeit sehr viele Start-Ups, die mit Geschäftsmodellen im Bereich Nachhaltigkeit Erfolg haben wollen. Die richtige Haltung reicht allein aber nicht aus – unser Learning nach 5 Jahren: Machen statt nur davon sprechen. Authentische Nachhaltigkeit statt des scheinheiligen Versuchs Greenwashing zu umgehen“, so Julius Erhard, Geschäftsführer von PackEx.

In naher Zukunft wird das Unternehmen sein Produktportfolio weiter ausbauen, um in der Lage zu sein eine größere Auswahl an verschiedenen Verpackungslösungen zur Verfügung zu stellen. Mit einem soliden Wachstumskurs wird PackEx außerdem weiter expandieren und plant bereits Investitionen in die Produktion, um ihre Kapazitäten zu erhöhen und so dem steigenden Auftragsvolumen gerecht zu werden.

Bild:Julian Erhard

Quelle:schoesslers GmbH