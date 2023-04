Jetzt kommen alle Specialty Latte Liebhaber in den vollen Genuss! Der weltweit erste rein pflanzliche All-In-One-Drink Moccaccino von Blue Farm ist da. So cremig. So lecker. Da sind wir gleich beim ersten Schluck instant schockverliebt.

Der Moccaccino vereint die dezente Süße der Oat Base Bio mit schokoladigem Kakao und einem kräftigen Arabica Blend, der von Muskatnuss und Datteln verfeinert wird. Die praktische Pulverform spart unnötigen Transport von Wasser und sorgt für nachhaltigen Kaffeegenuss auf ganz natürliche Art und Weise.

Blue Farm. Fuel your day the natural way.

Darum lieben wir den Blue Farm Moccaccino

# Weltweit erstes veganes All-In-One Moccaccino Pulver

# Bio

# Glutenfrei

# Ohne Zusatz von Aromen, Ölen oder Konservierungsstoffen

# Fairtrade Kakaopulver

# Specialty Instant Coffee

How to Moccaccino? Ganz einfach mit 200ml Wasser mischen. Der Moccaccino schmeckt sowohl heiß, als auch kalt. Besonders gut als „Iced Moccaccino“ mit Crushed Ice im Sommer. 5.

Blue Farm. Your favourite drinks made better for you.

Über Blue Farm

„Big things start small“. Blue Farm wurde 2020 von Philip von Have und Katia Pott in Berlin gegründet mit dem Ziel, die Welt der Pflanzendrinks neu und zeitgemäß zu denken, denn pflanzliche Milch besteht zu 90% aus Wasser, welches unnötig verpackt und transportiert wird. Das geht besser – so hat das Start-up aus Berlin sich zur Mission gemacht, mehr als eine Alternative zur klassischen Milch zu sein und ihre pulverbasierten Pflanzendrinks stets auf Nachhaltigkeit und Nährwerte zu optimieren.

Mit kleinen Schritten oder in unserem Fall Schlücken können wir zusammen einen großen Effekt auf unsere Umwelt haben“, so Mitgründerin Katia. Die Oat Base Bio wurde von Peta mit dem Vegan Food Award als bester Pflanzendrink 2022 ausgezeichnet.

Die Blue Farm Produkte sind alle online unter bluefarm.co erhältlich. Sie können einmalig oder im Abo gekauft werden. Spart Geld und gibt gleichzeitig maximale Flexibilität, wann und wie oft geliefert wird. Der Moccaccino kostet 17,95 € (ca. 20 Portionen).

