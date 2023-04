World Earth Day am 22.04 : Nachhalt(ICH)keit mit Every.

Am 22.04. ist der World Earth Day. Ein Anlass, um unser wieder bewusst zu werden, wie sehr jeder Einzelne einen Beitrag zum Erhalt der Erde leisten kann.

Every. Foods setzt genau hier ein Zeichen und zeigt, wie wir mit einer bewussten Ernährung, nicht nur nachhalt-ICH sondern vor allem verantwortl-ICH mit unserer Gesundheit und unserer Umwelt umgehen können. Alle Every. Gerichte sind ideal für eine pflanzliche Ernährung und werden aus hochwertigen, natürlichen und nährstoffreiche Zutaten hergestellt.



Feel good good for Every. day.

Nachhaltigkeit beginnt am Teller

Die ernährungsbedingten CO2-Emissionen sind bei Menschen, die vorwiegend Fleisch konsumieren, um 100 % höher als bei denen, die sich vegan bzw. pflanzlich ernähren. 57 % der Treibhausgasemissionen aus der Lebensmittelproduktion stammen von Fleisch und Milchprodukten und 5 der weltweit größten Fleisch- und Milchproduzenten stoßen mehr Emissionen aus als Exxon, Shell oder BP. Zahlreiche Studien beweisen, dass eine pflanzliche Ernährung der effektivste Weg ist, den individuellen CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Vegane Lebensweise

-Keine tierischen Produkte

-Inkl. Honig, Leder, Wolle, Seide (bezieht sich auch auf den Lifestyle)

-Stark verarbeitete Lebensmittel erlaubt (e.g. Zusatzstoffe etc.)

-Ethisch motiviert



Pflanzliche Lebensweise

-Keine tierischen Produkte

-Weniger strikt/radikal: bezieht sich nur auf die Diät, nicht der gesamte Lifestyle

-Verarbeitete Lebensmittel nicht erlaubt. Fokus auf Lebensmittel die der ursprünglichen Form sehr ähnlich sind (whole foods)

-Gesundheit motiviert

Lebensmittelverschwendung und die Frage: Was kann ich tun?

Etwa ein Drittel aller produzierten Lebensmittel in Deutschland landen unverarbeitet in der Tonne. Das sind ca. 88 Millionen Tonnen pro Jahr insgesamt, oder 175 kg pro Person und verursachen ca. 170,000,000 Tonnen CO2. Über 50 % der Lebensmittelabfälle stammen aus Privathaushalten. Was kann man also tun?

Der Kauf und Verzehr von Tiefkühlprodukten ist eine sehr effektive Methode, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Tiefgekühltes Essen kann man ganz einfach für Monate im Tiefkühlfach lagern. Das Ablaufdatum bereitet keine großen Sorgen und das Essen bleibt stets frisch, denn das Einfrieren von Lebensmitteln ist die beste, natürlichste und schonendste Art, Lebensmittel zu konservieren, wobei alle Nährstoffe und Qualität erhalten werden.

Deshalb sind Every. Produkte nicht nur eine gute Wahl, um unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit zu fördern, sondern auch um unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Eine Kombination von einer pflanzlichen Ernährung UND Tiefkühlware reduziert nicht nur unseren CO2 Fußabdruck, sondern auch die Lebensmittelverschwendung.

Über Every.

Das Berliner Start-Up Every. Foods wurde im März 2020 von Benjamin Ahlers und Casimir Rob gegründet. Beide kannten die Herausforderung, sich im schnelllebigen Alltag bewusst und gesund zu ernähren, sehr gut. Sie waren überzeugt, dass es eine Lösung geben muss, eine ohne Kompromisse: gesund, schnell und nachhaltig. Das war der Startpunkt von Every. Das StartUp produziert vegane Fertiggerichte auf Restaurant-Niveau, die in nur 10 Minuten zubereitet sind. Die Gerichte werden schockgefroren für langanhaltende Frische und Qualität und per Express-Versand an die Kund:innen geliefert. Mittlerweile beliefert Every. seine Kund:innen in 8 Ländern in Europa: Deutschland, Österreich, Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Liechtenstein und Dänemark.

Kund:innen können Einzelbestellungen aufgeben oder ein Abo-Modell mit wöchentlichen, halb-monatlichen oder monatlichen Bestellungen abschließen, die jederzeit pausiert oder beendet werden können, ohne Mindestlaufzeit. Die Gerichte liefern eine erstklassige Kombination an wichtigen Nährstoffen und ermöglichen eine gesunde, pflanzliche Ernährung trotz wenig Zeit. Die Verpackung besteht aus erneuerbaren Materialien und ist CO2-neutral.

Die Every. Produkte sind unter every-foods.com erhältlich.

Quelle: Sonja Berger Public Relations