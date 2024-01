Erfolgreiche Finanzierungsrunde

Innovationen vorantreiben, das Geschäftsmodell skalieren und die weitere Etablierung im SAP Ökosystem: Für diese Ziele hat die Modelyzr GmbH dank einer erfolgreichen Finanzierungsrunde ausreichende Mittel zur Verfügung. Ein deutlich siebenstelliges Investment steht bereit, um die Erfolgsgeschichte des jungen Unternehmens aus Münster fortzuschreiben. Damit hat sich das KI-Startup mit seiner Cloudlösung für Market-Analytics auf dem aktuell schwierigen Finanzierungsmarkt behauptet und so die Weichen für weiteres Wachstum gestellt.

„Für uns als Startup sind Finanzierungsrunden von großer Bedeutung, wenn es darum geht, uns als Unternehmen weiterzuentwickeln“, sagt Nils Niehörster, Gründer und Geschäftsführer der Modelyzr GmbH. Das siebenstellige Investment sei demnach ein weiterer wichtiger Schritt. „Es ist für uns Ansporn und Bestätigung zugleich, neben unseren Kundinnen und Kunden sowie Partnern auch Investoren von unserem Geschäftsmodell und dessen Profitabilität überzeugt zu haben.“

Die Funktionsweise des MODELYZRs ähnelt der des KI-Sprachmodells ChatGTP: Jeweils werden alle verfügbaren Daten herangezogen und analysiert, um auf dieser Basis aussagekräftige Antworten auf beliebige Fragen zu liefern. Anders als das OpenAI-Produkt ist die Lösung aus Münster jedoch nicht auf Sprache, sondern auf Prozesse in B2B-Märkten spezialisiert. So entsteht ein belastbares und ganzheitliches KI-Marktmodell, mit dessen Hilfe zum Beispiel Marktforschungen, Go-to-Market-Simulationen oder Next- sowie First-Best-Offer möglich werden.

Den Fußabdruck im SAP Ökosystem vergrößern

„Mit den Mitteln, die uns aus der Finanzierungsrunde zur Verfügung stehen, werden wir das Recruitment mehrerer Spitzenkräfte vorantreiben, um mit deren Hilfe unser Wachstum weiter anzukurbeln“, so Nils Niehörster. So soll in den kommenden drei Geschäftsjahren ein Umsatzwachstum von jeweils über 70 Prozent realisiert werden. „Darüber hinaus besitzen wir nun die Ressourcen, um unseren Footprint im SAP Ökosystem noch einmal deutlich zu vergrößern.“ Die Modelyzr GmbH ist SAP PartnerEdge-Build und der MODELYZR selbst sowohl im SAP Store als auch in der SAP Industry Cloud gelistet.

Die SAP SE sowie SAP-Partner gehören selbst zu den Anwendern des KI-Marktmodells aus Münster. Mittlerweile ist der MODELYZR weltweit in rund 150 Ländern erfolgreich im Einsatz.

Bild Nils Niehörster MODELYZR

Quelle Sputnik GmbH