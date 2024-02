Mommies Kitchen Gang gewinnt im DEHOGA Cup 2024

Der DEHOGA Cup ist Teil der Wettbewerbsreihe Start-up BW Elevator Pitch im Rahmen der Landeskampagne Start-up BW, bei der sich Gründerinnen und Gründer aus allen Regionen messen. Mitmachen durften beim DEHOGA Cup Betriebe aus der Gastronomie und Hotellerie sowie Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen für die Branche anbieten, deren Unternehmen sich noch in der Vorgründungsphase befinden oder nicht länger als fünf Jahre am Markt sind und ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben.

Insgesamt reichten 29 Teams ihre Geschäftsideen für das Hotel- und Gastgewerbe ein – ein Rekord an Bewerbungen für diesen Wettbewerb! Rekordverdächtig waren auch die Ideen, die die zehn Teams, die sich für die Pitches auf der Bühne qualifiziert hatten, präsentierten. Die teilnehmenden Teams wurden durch eine Jury-Vorauswahl und den Entscheid des Publikums per Online-Voting ermittelt. Der bestplatzierte baden-württembergische Wettbewerbsbeitrag zieht in das Finale des Landeswettbewerbs Start-up BW Elevator Pitch ein.

Der 6. DEHOGA Cup fand am 3. Februar 2024 im Rahmen der INTERGASTRA auf der Landesmesse in Stuttgart statt. Die Gründerinnen, Gründer und Start-ups haben ihre Geschäftsideen vor einer prominenten Fachjury und vor Publikum auf der Hauptbühne des DEHOGA präsentiert. Das Team „Mommies Kitchen Gang“ aus Stuttgart überzeugte die Jury mit seiner Geschäftsidee Modern-Mediterrane & orientalische Küche, gekocht von Müttern und Frauen, die es auf dem Arbeitsmarkt nicht immer einfach haben und löste somit als bestplatziertes baden-württembergisches Team das Ticket für das Landesfinale Start-up BW Elevator Pitch 2024.

Ministerin Hoffmeister-Kraut: „Ich freue mich, dass das Team Mommies Kitchen Gang aus Stuttgart für den Bereich der Gastronomie und Hotellerie gewonnen hat. Das Hotel- und Gastgewerbe stellt eine wichtige Säule in der baden-württembergischen Wirtschaft dar.“

Die Preisträgerinnen und Preisträger des DEHOGA CUP 2024

Den ersten Preis und 500 Euro Preisgeld hat das Team „The Oater“ aus Köln gewonnen. Das Gründungsteam The Oater entwickelt Geräte zur lokalen Herstellung von pflanzlichen Milchalternativen. Ihr erstes Produkt ist eine Haferdrink Maschine für die Gastronomie, in der vor Ort verpackungsarm frischer Barista Haferdrink hergestellt wird.

Gewinnerin des zweiten Platzes ist „Mommies Kitchen Gang“ aus Stuttgart. Das Preisgeld beträgt 300 Euro.

Den dritten Platz belegt das Team „four Taste“ aus Lübeck, Sie erhält 200 Euro Preisgeld.

Der DEHOGA Cup wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg mit seiner Landeskampagne Start-up BW und dem DEHOGA Baden-Württemberg veranstaltet. Das Preisgeld des Wettbewerbs wird von der L-Bank gesponsert.

Die Gründerinnen, Gründer und Start-up-Teams hatten drei Minuten Zeit, um die Jury und das Publikum von ihrer Geschäftsidee, ihren Produkten oder ihren Dienstleistungen zu überzeugen. Die Präsentationen erfolgen ohne digitale Medien wie PowerPoint-Folien oder Videos. Erlaubt ist die Verwendung von gedruckten Fotos, Schildern, Prototypen und Modellen.

Folgende Teams präsentierten ihre Geschäftsideen:

· City-Eats.de

· fourTaste

· tapy

· MealGood GmbH

· LOKORA GmbH

· QUICK

· Vietbee Recruiting & Consulting

· gafl GmbH

· Mommies Kitchen Gang

· The Oater

Die Teams wurden von der prominent besetzten Jury anhand der Kriterien Geschäftsmodell (Qualität des Geschäftsmodells und Reifegrad des Konzepts, Kundennutzen und Marktchancen, Tragfähigkeit und Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells) und Präsentation (Inhalt und Struktur des Vortrags, Rhetorik und Bühnenpräsenz, Nutzung der zur Verfügung stehenden Zeit) bewertet.

Folgende Jurorinnen und Juroren bewerteten die Pitches des DEHOGA CUP 2024:

· Iris Baugatz I Geschäftsführerin IRIS Coaching Consulting, Hamburg

· Nina Fiolka I Co-Founderin elevatr, München („thinking hospitality forward“ – Hospitality Ne(x)twork)

· Tanja Goldstein I Gewinnerin Gastro-Gründerpreis und Inhaberin Heaven´s Kitchen, Stuttgart

· Daniel Gottschlich I Inhaber und Chefkoch Ox&Klee**, Köln

· Alexander Kumptner I TV-Koch, Inhaber und Geschäftsführer „Everybody´s Darling“, Wien

· Andreas Müller I Manager Digitalisierung und Innovation Bürgschaftsbank Baden-Württemberg

· Armin Utz I Projektleiter Gründung, DEHOGA Beratung GmbH

Zum „Start-up BW Elevator Pitch“

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg führt den Gründungswettbewerb „Start-up BW Elevator Pitch“ seit Oktober 2013 als Baustein der Landeskampagne „Start-up BW“ durch. In der Wettbewerbsrunde 2023/2024 werden Vorentscheide von den Partnern von Start-up BW durchgeführt. Sie schicken ihre Landesfinalisten in das Landesfinale „Start-up BW Elevator Pitch“.

Außerdem gibt es die Special Cups wie z.B. der DEHOGA Cup, die sich inhaltlich speziellen Fokusthemen oder Branchen widmen und vom Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg organisiert und durchgeführt werden. Der DEHOGA Cup fand statt: 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 und 2024 und davon viermal im Rahmen der INTERGASTRA.

