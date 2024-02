The Private Hideaway: Luxuriöser Familienurlaub

Luxusurlaub und Familienferien schließen sich nicht aus – das beweist die Finca Bella Roca inmitten des Tramuntana-Gebirges im Südwesten Mallorcas. Umgeben von mediterraner Natur genießen Gäste des Anwesens den Panoramablick bis zum Meer. Das exklusive Ferienhaus von The Private Hideaway überzeugt zudem durch seine großzügige Raumgestaltung, modernes Interieur und hochwertige Ausstattung.

Dank der vier Schlafzimmer samt jeweils eigenem Bad finden bis zu acht Personen zuzüglich Kindern Platz. Mit gut 300 Quadratmetern Wohnfläche sowie einem zehnmal so großen Gartengrundstück bietet die Finca somit auch genügend Rückzugsorte für gleich mehrere Familien. Eine Woche kostet ab 3.325 €, bis 31. März 2024 gibt es zehn Prozent Frühbucherrabatt. www.theprivatehideaway.com

Von Babyphone bis Spielplatz

Die familienfreundliche Finca Bella Roca verfügt über eine hochwertige Ausstattung für Babys und Kleinkinder: So steht neben Kinderbetten und -hochstühlen, Fallschutzgittern sowie Babyphonen auch Spielzeug für drinnen und draußen bereit. Die offene Küche ist mit Kindergeschirr über Heißluftfritteuse bis hin zum Waffeleisen bestens für das gemeinsame Familienmahl ausgestattet. Alternativ kann ein Privatkoch hinzugebucht werden.

In der großzügigen Gartenanlage laden der flach abfallende Salzwasserpool, der Spielplatz mit Rutsche, Kletterturm, Sandkasten und Schaukeln sowie der hauseigene Bolzplatz zum Toben ein. Indes genießen Eltern auch mal Zeit für sich – etwa auf der Sonnenterrasse mit Meerblick, in der Hängematte unter Mandelbäumen, der Sauna oder dem neuen Gym. Und wen es mit den Kids doch mal ans Meer zieht, der findet bei Port d’Andratx und Camp de Mar schöne Strände an der Südwestküste Mallorcas, nur 20 Autominuten von der Finca Bella Roca entfernt.

Ab sofort ebenfalls buchbar: die Villa Riviera

Neu im Portfolio von The Private Hideaway ist die Villa Riviera im Küstenort Costa d’en Blanes im Südwesten Mallorcas, nur wenige Fahrminuten von den Stränden und vom noblen Yachthafen Puerto Portals mit zahlreichen Geschäften, Bars und Restaurants entfernt. Dank ihrer ruhigen und sogleich zentralen Lage richtet sie sich an Familien, Erholungsuchende und Aktivurlauber gleichermaßen. Gäste freuen sich über fünf Suiten mit vier Bädern, eine hochwertig ausgestattete Küche, einen beheizbaren Salzwasserpool, eine Sauna und eine Veranda mit Blick aufs Meer. Zudem stehen ihnen während des Aufenthalts zahlreiche Zusatzleistungen wie ein Elektro-Golfcart mit eigener Ladestation kostenlos zur Verfügung. Zwei Greenfees pro Woche auf den nahe gelegenen Golfplätzen sind ebenso inklusive.

Bild Am Pool der familienfreundlichen Finca Bella Roca im mallorquinischen Bergdorf Galilea entspannen Urlauber mit Blick bis aufs Meer.

© Bella Residencia Immobilienverwaltungs GmbH

Quelle AHM Kommunikation