Mondu führt einen Digital Trade Account ein

Mondu (www.mondu.ai), das schnell wachsende Zahlungsunternehmen für den B2B-Bereich, hat mit Digital Trade Account seine neueste Zahlungslösung vorgestellt. Das neue Produktangebot ermöglicht es Händlern und Marktplätzen im B2B-Bereich, ihren Geschäftskunden ein Handelskonto zur Verfügung zu stellen, auf dem sie mehrere Einkäufe innerhalb eines festgelegten Zeitraums in einer gesammelten Abrechnung zusammenfassen können.

Die Käufer begleichen ihre Rechnung am Ende des festgelegten Zeitraums gemäß den im Voraus definierten Nettokonditionen. Während die Käufer entsprechend den Nettokonditionen bezahlen, zahlt Mondu die Händler oder den Marktplatz nach jedem Kauf nach einem ebenfalls im Voraus festgelegten Zahlungsplan aus. Dies kann sogar eine Auszahlung am nächsten Tag bedeuten, und Mondu schützt die Händler auf diese Weise vor Ausfall-, Kredit- und Betrugsrisiken.

Darüber hinaus verwaltet Mondu den Zahlungseinzug von den Käufern gemäß den Zahlungsplänen und übernimmt damit auch die operative Belastung von der Abstimmung bis zum Debitorenmanagement. Händler können auf diese Weise von den wirtschaftlichen Vorteilen eines Trade Accounts beziehungsweise eines Handelskontos für ihre Geschäftskunden profitieren, ohne dass sie finanziellen und operativen Belastungen ausgesetzt sind.

Malte Huffmann, Mitbegründer und Co-CEO von Mondu, erklärt dazu: „Es existiert mit diesem Vorgehen nun eine eindeutige Möglichkeit für Händler, ihre Umsätze zu steigern, indem sie ihren Kunden häufige Einkäufe einfacher machen. Weder Verkäufer noch Käufer wollen Zeit damit verbringen, zahlreiche Rechnungen auszustellen und zu bezahlen. Mit der Einführung des Digital Trade Account entsprechen wir einem echten Bedürfnis auf dem Markt. Wir setzen damit unser Engagement dafür fort, Zahlungen zu einem positiven Vorgang und zu einem Hebel für das Geschäftswachstum zu machen. Händler, die unser Handelskonto anbieten, können die Ausgaben pro Kunde in kurzer Zeit verdoppeln.“

Gewerbliche Einkäufer neigen zu einer hohen Kauffrequenz, insbesondere in vertikalen Branchen wie Autoteile, Lebensmittel und Getränke, Baumaterialien und Bürobedarf, in denen die Lagerbestände häufig auf Basis der aktuellen Nachfrage aufgefüllt werden müssen. Diese Vorgänge stellen für Einkäufer eine große Herausforderung dar: Die Übersicht über die einzelnen Bestellungen zu behalten und jeden Einkauf mit der richtigen Rechnung abzugleichen, kann für viele Unternehmen zu einem anstrengenden manuellem und fehleranfälligem Prozess werden. Dies ist genau der Punkt, an dem der Digital Trade Account ins Spiel kommt.

Basierend auf den Kredit-Prozessen von Mondu können Händler neuen und bestehenden Kunden ein Handelskonto anbieten, mit dem sie so oft, wie sie wollen, im Rahmen einer vorher festgelegten Linie der jeweiligen Kaufkraft einkaufen können. Am Ende jeder Periode werden die Einkäufe in einer einzigen Abrechnung zusammengefasst und hochgerechnet, die mit den zwischen den Händlern und Mondu vereinbarten Nettokonditionen bezahlt werden kann. Dieses Vorgehen spart Zeit, reduziert Fehler und macht die Zahlungen für die Käufer noch bequemer. Der verbesserte Komfort besitzt das Potenzial, die Ausgaben der Kunden in kurzer Zeit zu verdoppeln.

Mondu kündigte darüber hinaus erst vor kurzem zwei neue Partnerschaften an, um seine Dienstleistungen noch mehr Unternehmen anbieten zu können. Mondu’s Suite von B2B-Zahlungsdiensten wird nun über das Netzwerk des Zahlungsspezialisten Acquired.com (https://acquired.com) mehr Kunden in Europa angeboten. Das Unternehmen arbeitet außerdem mit der Plattform fur Composable Commerce von Spryker (https://spryker.com) zusammen, bei der Mondu als Zahlungspartner verfügbar sein wird, um den B2B-Käufern flexible Zahlungen anzubieten.

Bildquelle Mondu

Quelle Spartapr