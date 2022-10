Neues Falkensteiner Hotel Montafon: Eco. Mountain. Reserve.

Eco. Mountain. Reserve. Drei Qualitätsbegriffe, die für das neue Falkensteiner Hotel Montafon im österreichischen Vorarlberg stehen. Schon vor seiner offiziellen Eröffnung am 16. Dezember 2022 setzt das erste Fünf-Sterne-Familienhotel im Montafon mit einer Kombination aus Nachhaltigkeit und Luxus neue Maßstäbe. Das jüngste Mitglied der Falkensteiner Hotels & Residences, traumhaft am Erlebnisberg Golm bei Tschagguns gelegen, wurde durch die Kompensation von Emissionen als klimaneutraler Betrieb ausgezeichnet. Zudem ist das neue Hotel bereits vor Eröffnung Mitglied der exklusiven Vereinigung „Leading Hotels of the World“. Als prominenter Botschafter wurde der Schweizer Skirennfahrer und Olympiasieger Beat Feuz gewonnen.

Leuchtturmprojekt als ökologisches Refugium für Familien

Das ökologische Refugium für Familien gilt innerhalb der Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) in vielerlei Hinsicht als „Leuchtturmprojekt für die gesamte Hotelgruppe“. In traumhafter Landschaft zwischen Wäldern und Bergen, inmitten eines natürlichen Schutzgebietes, gelang mit dem Falkensteiner Hotel Montafon und seinen 123 Zimmern und Suiten in Vorarlberg eine außergewöhnliche Architektur, die sich in die umliegende Bergwelt einpflegt. Die Fassade und die großzügigen Außenanlagen wurden harmonisch in die Umgebung des Ski- und Wandergebiets am Erlebnisberg Golm, dem ersten als klimaneutral ausgezeichneten Skigebiet Österreichs, integriert.

Bestens präparierte 44 Pistenkilometer und vielfältige Möglichkeiten garantieren Schnee-Spaß in der Wintersaison. Im Sommer entdecken die Hotelgäste Golmis Forschungspfad, nutzen örtliche touristische Angebote wie beispielsweise Lama-Trekking am Bartholomäberg und können darüber hinaus unter vielen weiteren Aktivitäten wählen. Es gibt einen Radverleih im Hotel, Wanderwege und Radrouten befinden sich in unmittelbarer Nähe. Golfende schlagen auf einem 9-Loch-Platz ab, der nur zehn Autominuten entfernt ist. Indoor- und Outdoor-Sport sowie zahlreiche Fitnessaktivitäten werden im Rahmen eines Wochenprogramms angeboten, individuelle Wünsche organisiert der Family Concierge.



Klimaneutralität und Edutainment mit Umwelt-Rangern

Über Allem steht im neuen Falkensteiner Hotel Montafon der schonende Umgang mit der Umwelt und ihren Ressourcen. Der Fokus des zukunftsweisenden Konzepts liegt dabei auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Umgesetzt wird es durch vielfältige Aktivitäten und Kinderanimation mit Ecotainment-Elementen über Umwelt-Ranger, die durch die Umgebung führen, bis hin zum innovativen, ressourcenschonenden Kulinarik-Konzept „Via Alpina“. Das Falkensteiner Hotel Montafon ist zudem Partner von turn to zero, einer Klimaschutz-Initiative, die Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Klimabilanz unterstützt und sie bei der Reduktion von Treibhausgas-Emissionen begleitet.

Auf spielerische Art und Weise wird vor allem der Nachwuchs für den Umweltschutz sensibilisiert. Sowohl im Falky Land mit einer professionellen Kinderbetreuung ab 3 Jahren als auch mit Falky Rangers, einem edukativen Programm nach vier Altersstufen. Hier soll den Kindern das Bewusstsein für den richtigen Umgang mit der Natur und das Erkennen von biologischen Ökosystemen und Arten nähergebracht werden. Im Acquapura Organic SPA beispielsweise, einer Wellness- und Wasserwelt auf 1.400 Quadratmetern mit separatem Familien- und Adults-Only Spa, haben Kinder nicht nur viel Spaß in den Indoor- und Outdoorpools, auf einer Wellen- sowie Speed-Rutsche und der Wassersprühanlage „Spray Park“. Darüber hinaus sollen animierte Informationen, wie etwa zur Entstehung von Wasserkraft, neugierig machen und Wissen durch Spaß vermitteln.

Zur positiven Eco-Bilanz tragen im Falkensteiner Hotel Montafon schließlich regional hergestellte Produkte, kurze Lieferketten, ökologische Energiequellen und konsequentes Recycling bei. Auch bei der Kulinarik wird mit einem modern interpretierten Crossover alpiner Einflüsse viel Wert auf Nachhaltigkeit und Innovation gelegt. Für den Wellnessbereich gilt: Ausschließlich Naturprodukte bei den Anwendungen und Signature-Treatments, die von der Region inspiriert sind.

All dies waren Gründe genug, Beat Feuz von einem Engagement für das Leuchtturmprojekt Falkensteiner Hotel Montafon zu überzeugen. Der Schweizer Skistar und Olympiasieger wird den Gästen als Testimonial bei ausgewählten Events zur Verfügung stehen.

Bild © Falkensteiner Hotels & Residences

Quelle Global Communication Experts GmbH