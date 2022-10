Erfahrener Retail-Manager Moritz Kuhn steuert Wachstumskurs

Die 2018 gegründete und schnell wachsende KI-Plattform aifora holt den erfahrenen Retail-Manager Moritz Kuhn an Bord. Als Chief Operating Officer (COO) soll er die Automatisierungsplattform zum internationalen Marktführer im Fashion- und Lifestyle-Bereich führen. Zum 1. Oktober 2022 ist Kuhn bei dem Düsseldorfer Softwareunternehmen als Geschäftsführer eingestiegen.

Sein Verantwortungsbereich bei aifora umfasst sowohl den Vertriebsbereich rund um Marketing, Sales und Customer Success, als auch Finanzen & Controlling.

Moritz Kuhn kann auf über 15 Jahre Erfahrung im internationalen Sport- und Fashion-Handel zurückblicken, vornehmlich in den Bereichen B2C- und B2B-Vertrieb und im Retail Merchandising. Er war unter anderem für Unternehmen wie adidas, Haglöfs und Zalando tätig. Zuletzt als selbstständiger Berater mit Schwerpunkt D2C-Strategie, sowie Prozess- und Systemoptimierung inklusive der Implementierung. Er berichtet an den CEO und Co-Gründer Thomas Jesewski.

„Meine neue Aufgabe als einer von drei Geschäftsführern bei aifora bringt spannende Aufgaben und Herausforderungen mit sich. Mein Ziel ist es, aifora strukturell und organisatorisch so auszurichten, dass wir das starke Wachstum fortsetzen können, das wir trotz der eingetrübten Lage am Kapitalmarkt und im Handel in den letzten Jahren erreichen konnten. Wir wollen unsere Marktführerschaft in der Fashionbranche für KI gestützte Merchandising-Automatisierung weiter ausbauen und haben dafür ein fantastisches Momentum“, erklärt Moritz Kuhn.

Thomas Jesewski, CEO und Co-Gründer von aifora ergänzt: „Wir freuen uns über Moritz Einstieg bei aifora. Seine Erfahrungen und Expertise rund um Vertrieb, Einzelhandel und Sortimentsplanung sind einzigartig und ideal, um die vor uns liegenden ambitionierten Herausforderungen zu meistern. Wir haben das Ziel, aifora zur unangefochtenen Nr. 1 rund um KI-gestütztes Preis- und Bestandsmanagement zu machen und die Prozesse aller Markteilnehmer unternehmensübergreifend auf unserer Plattform zu vernetzen.“

