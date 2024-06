To the Moon and Baq – die Moonbaq von Airpaq

Halbe Sachen? Lieben wir. Vor allem, wenn sie nachhaltig, fair und in Handarbeit produziert werden. Die Moonbaq ist die neue Umhängetasche von Airpaq in Halbmondform, die unser praktischer und zeitloser Begleiter im Alltag wird. Abwechslungsreiche Tragevarianten wie Crossbody auf dem Rücken, um den Bauch auf Gürtelhöhe oder klassisch über der Schulter machen die Moonbaq zum perfekten Multifunktionstalent, der breite Trageriemen sorgt für extra Komfort und kann individuell angepasst werden. Die vielen verschiedenen Fächer bieten idealen Stauraum für unsere wichtigsten Habseligkeiten. Hergestellt wird die Airpaq Moonbaq in Rumänien aus ausgemusterten Teilen der Automobilindustrie wie Airbags und Anschnallgurten. Das sorgt für hohe Qualität und macht jede Tasche zu einem ganz besonderen Unikat.

Upcycling mit Stil: Aus Airbag wird Moonbaq.

Die Airpaq Halbmond-Umhängetasche vereint modernes Design mit nachhaltiger Funktionalität. Sie wird hergestellt aus Airbagstoffen – wasser- und regenfestem Material, das ursprünglich aus der Autoindustrie stammt – und bietet damit eine einzigartige Kombination aus Robustheit und Zeitlosigkeit:

Ein großes Hauptfach bietet großzügigen Stauraum für alle wichtigen Gegenstände.

Praktische Einschubfächer und kleine Fächer sorgen für Ordnung und schnellen Zugriff auf die Essentials.

Langlebigkeit dank strapazierfähigem und wasserfestem Material, das eine lange Lebensdauer garantiert.

Nachhaltige Produktion – die Moonbaq wird fair aus Upcycling-Materialien in der EU hergestellt.

Erhältlich in vier verschiedenen Farben: Schwarz, Sand, Grau.

Über Airpaq

„Upcycling bedeutet Wertschätzung für unseren Planeten.“ Unter diesem Motto stellt das Kölner Start-up Airpaq unter fairen Bedingungen innerhalb der EU nachhaltige Rucksäcke und Accessoires aus Autoschrott her. Sie verwenden dazu Airbags und Sitzgurte aus der Ausschussware der Autoindustrie sowie Gurtschlösser vom Schrottplatz. Ihr Ziel ist es, einen kreativen und bedachten Umgang mit den kostbaren und knappen Ressourcen unseres Planeten zu fördern.

Die Produkte von Airpaq sind online unter airpaq.de erhältlich.

Der Airpaq Moonbaq kostet 79 Euro und ist in drei verschiedenen Farben erhältlich.

Bildcredit © Airpaq

Quelle Cleo Public Relations