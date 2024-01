myflexbox hat das große Jahres-Voting 2023 von TrendingTopics.eu zum Thema ‘Green Commerce‘ in der Kategorie ‘Logistics‘ gewonnen.

Bei dem Voting, das bis 15. Januar lief, wurden insgesamt 80.000 Votes abgegeben. Aus 101 Startups wurden dadurch die Gewinner aus 14 Kategorien ermittelt. Als Belohnung erwartet die Gewinner-Unternehmen ein Gastauftritt im populären Trending Topics Podcast, der von erfahrenen Wirtschafts-, Tech- und Nachhaltigkeitsjournalist:innen gehostet wird und in den Spitzenfeldern der Podcast-Rankings anzufinden ist.

Erster Schritt: Die Top 101

Bevor für die Lieblings-Startups Österreichs des Jahres 2023 gevotet werden konnte, haben die Spezialist:innen des digitalen Medienhauses Trending Topics eine Vorauswahl getroffen. Anlass war ein Jahr voller Höhen und Tiefen, in dem sich Startups mitunter in einem rauen Umfeld beweisen mussten. Nach einem Screening des kompletten Founder-Markts wurde eine redaktionelle Liste der Top 101 Unternehmen erstellt und in 14 Kategorien aufgeteilt. Um hier die Besten der Besten zu nominieren, wurden Österreichs größte Startup- und Scale-up-Bewerbe unter die Lupe genommen und somit die Meinung von hochkarätigen Investor:innen, Finanzexpert:innen und Jury-Mitgliedern berücksichtigt.

• Investment-Tracker von Trending Topics

• Scale-up-Award von EY

• glaubandich Challenge der Erste Bank & Sparkasse

Großer Dank

Unser Dank gilt unserer gesamten Community, besonders allen, die uns bei diesem Voting supportet und für uns abgestimmt haben. Unseren Kunden, Business Partnern und unseren visionären und bestärkenden Investoren. Vor allem aber auch unserer flexiblen und kreativen Belegschaft, die das erst ermöglicht hat.

Als wir anfingen, konnten wir die Kraft und das Potenzial, das vor uns liegt, noch gar nicht vollständig erfassen. Es ist ein Privileg, Teil dieses Weges zu sein, und wir freuen uns darauf, diese positive Energie auch ins Jahr 2024 mitzunehmen.

Bild:myflexbox Start-up of the Year

Quelle:myflexbox