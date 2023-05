mySWOOOP und ElectronicPartner gehen strategische Partnerschaft ein

Der Online-Technik-An- und Verkaufsdienst mySWOOOP geht eine strategische Partnerschaft mit der Verbundgruppe ElectronicPartner ein und baut so das Wachstum seiner stationären Ankaufstellen weiter aus. Gestartet ist die Kooperation im ersten Quartal 2023 mit dem Plan, im ersten Step bis zu 100 Unternehmer:innen der Franchise-Fachmarktlinie MEDIMAX und im EP:Fachhandel zu gewinnen. Mit den bereits bestehenden Kooperationspartnern Expert und ASVG haben mySWOOOP-Kundinnen und -Kunden an rund 500 Orten deutschlandweit die Möglichkeit, ihre gebrauchte Technik zu verkaufen. Das macht mySWOOOP zu Europas größtem stationären Ankaufservice für gebrauchte Elektronik.

Und so läuft es: Die kooperierenden Märkte und Händler starten damit, gebrauchte mySWOOOP-Geräte ins Sortiment aufzunehmen. Im nächsten Schritt können MEDIMAX- und EP:Kund:innen dann ihre Altgeräte direkt im Geschäft verkaufen – auch ohne etwas zu kaufen. Hierfür wird die Technik vor Ort geprüft. Die Kund:innen erhalten daraufhin einen Preisvorschlag für Laptop, Handy & Co. – und bei Zustimmung schließlich die Auszahlung in bar oder einen Gutschein für einen Neukauf, der vor Ort eingelöst werden kann.

Ziel der Kooperation ist eine nachhaltige Zusammenarbeit unter starken Partnern. So soll die Akzeptanz des Verkaufs von gebrauchter Konsumentenelektronik weiter gesteigert werden – wofür das bundesweite Netzwerk von ElectronicPartner beste Voraussetzungen bietet. Schließlich kann der Ankauf eines Altgerätes direkt mit dem Kauf verknüpft werden. Das Ideal: Der Kauf eines Neugeräts bedeutet künftig automatisch den Verkauf des „Alten“. Die Einsparung von Ressourcen, ja deren Weiternutzung wird so noch leichter.

Simon Gabriel, CEO von mySWOOOP, sagt zu der Kooperation: „ElectronicPartner hat als zielgruppenorientiertes Unternehmen früh die Zeichen der Zeit und die Vision hinter mySWOOOP erkannt und uns bestens in seine Strategie und Infrastruktur integriert. Mit den Unternehmer:innen der Marken MEDIMAX und EP: haben wir die perfekten Ankaufpartner gewonnen: Sie legen großen Wert auf verantwortungsvollen, nachhaltigen Vertrieb. Das passt zu unserer Überzeugung, dass der Kauf von Technik idealerweise eng mit dem Verkauf von gebrauchter Konsumentenelektronik verknüpft werden sollte.“

Friedrich Sobol, Vorstand von ElectronicPartner, freut sich über die Zusammenarbeit mit mySWOOOP: „Wir legen einen Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit! Mit gezielten Schritten und Partnerschaften zeigen wir, wie ernst es uns mit diesem Unterfangen ist. Die Kooperation mit mySWOOOP gehört absolut dazu und ich bin froh, dass wir so für unsere Mitglieder und Partner eine weitere sinnvolle Möglichkeit schaffen, nachhaltiger zu handeln und dem Thema Wiederverwertung einen hohen Stellenwert zu geben.“

Gabriel weiter: „Obwohl wir im Kern ein Onlinedienstleister sind, wollen wir durch die breite stationäre Präsenz das Vertrauen in die Marke mySWOOOP stärken. Vor allem aber möchten wir noch mehr Menschen zum Verkauf von gebrauchter Technik bewegen. Denn das Potenzial ist gewaltig: Mehr als 150 Millionen ungenutzte Geräte liegen in den Schubladen der Deutschen. Hierbei möchte mySWOOOP stationären Elektronikmärkten eine eigene Ankauflösung bieten.“

Quelle: BETTERTRUST GmbH