BENEDIKT LORENZ WIRD NEUER VP SALES BEI bao

Das Technologie-Unternehmen bao, welches eine KI-basierte Lösung für die Echtzeit-Unterstützung und Analyse von Vertriebsgesprächen entwickelt, verkündete die Verstärkung des Führungsteams um Benedikt Lorenz, der bereits die Vertriebsteams von Celonis und Personio aufgebaut hatte.

In seiner neuen Rolle als VP Sales wird Benedikt Lorenz für den Vertrieb und die strategische Wachstumsrichtung des Unternehmens verantwortlich sein. Er spielt dabei eine zentrale Rolle, die weitere Go-to-Market-Strategie von bao zu entwickeln sowie das Vertriebsteam auszubauen.

Der Münchener Benedikt Lorenz kann bereits auf mehr als 20 Jahre Vertriebserfahrung zurückblicken und bekleidete zuletzt die Position des Director Global Business Development bei Jedox. In dieser Rolle trug er die Verantwortung für die länderübergreifende globale Vertriebsstrategie des Unternehmens und leitete unter anderem die Business Development Departments in Boston, Paris, London, Dubai und Sydney.

Zuvor war er als Head of Sales Development bei Personio und als Head of Inside Sales bei Celonis tätig, wo er eine maßgebliche Rolle bei der Skalierung der Vertriebsteams und der Entwicklung einer erfolgreichen Go-to-Market-Strategie übernahm. Darüber hinaus trieb er die Digitalisierung der Vertriebsstrukturen voran und sorgte unter anderem für die Implementierung einer effektiven CRM-Struktur, zu der bei Personio auch die Einführung von bao gehörte. Celonis und Personio haben beide Unicorn-Status erreicht.

„Wir freuen uns natürlich sehr, Benedikt Lorenz als neuen VP Sales bei bao mit an Bord zu haben“, sagt Dr. Patrick Strunkmann-Meister, CEO und Gründer von bao. „Angesichts des neuen Hypes rund um das Thema KI haben wir ehrgeizige Wachstumspläne für die Zukunft. Wir sind uns sicher das Bens beeindruckende Erfolgsbilanz und seine Fähigkeiten in der Vertriebsskalierung eine bedeutende Bereicherung für die Weiterentwicklung unseres Unternehmens sein werden.“

„Vertrieb befindet sich noch mehr denn je im ständigen Wandel – insbesondere in der heutigen Zeit, in der wir täglich rapide Fortschritte in AI & Software miterleben“, sagt Benedikt Lorenz. „Ich bin sicher, dass KI-gestützte Systeme auf dem Weg sind, zum unverzichtbaren digitalen Assistenten eines jeden Vertriebsmitarbeiters zu werden und freue mich, mit bao gemeinsam diese Vision umzusetzen“.

