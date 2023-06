Ein aktueller Marktkommentar von Michael Hall, Head of Distribution bei Spectrum Markets:

„Nachdem die Ungewissheit der Diskussionen um die US-Schuldenobergrenze erst einmal beendet wurde, hat der S&P 500 seinen Mitte März begonnenen Aufwärtstrend wieder aufgenommen. Dies ist nicht zuletzt auf den wiedererwachten Optimismus u.a. für Big Tech zurückzuführen.

Der SERIX-Indikator für die Anlegerstimmung in den letzten Wochen deutet darauf hin, dass die europäischen Privatanleger schnell gehandelt haben, um mit den neuesten Marktnachrichten Schritt zu halten. Die Stimmung bei Produkten, die an den S&P 500 gekoppelt sind, schwankte zwischen dem Höchststand von 118 (positiv ab einem Wert von 100) am 23. Mai und einem Rückgang auf 72 einige Tage später, bevor sie am 31. Mai wieder auf 114 anstieg und innerhalb kürzester Zeit bis zum 2. Juni wieder auf 69 zurückfiel.

Wir sehen immer häufiger, dass erfahrene europäische Privatanleger bereit sind, kurzfristige Bewegungen an den globalen Märkten zu nutzen und dabei oft auf die Handelsmöglichkeit außerhalb der traditionellen Handelszeiten zurückgreifen.“

Nach Einigung bei US-Schuldenobergrenze: Wachsender Optimismus in den Märkten

Graphik: die den SERIX-Sentiment-Index des S&P500 darstellt (Quelle: Spectrum Markets)

Foto: Michael Hall (Quelle: Spectrum Markets)

