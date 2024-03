Nach gelungenem Österreich-Start weiter auf Erfolgskurs

allygatr-Venture heynanny zählt zu den Top-Innovationen in Deutschland

Sechs Unternehmen hat das Bundeswirtschaftsministerium für innovative Höchstleistungen auserkoren. heynanny ist eines davon. Das allygatr-Venture ist damit einer der Top-Favoriten für “Ausgezeichnete Innnovation”. Dies kommt nur wenige Wochen, nachdem heynanny den Launch in Österreich feiern konnte.

Die Expansion nach Österreich markiert einen wichtigen strategischen Schritt für heynanny, um auf internationaler Ebene zu agieren. Seit dem Launch am 1. Januar 2024 hat die Plattform positive Resonanz auf dem gesamten österreichischen Markt erhalten, was die starke Nachfrage nach flexiblen und versicherten Kinder- und Seniorenbetreuungslösungen in der DACH-Region bestätigt.

heynanny unterstützt Unternehmen dabei, attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen und dabei gleichzeitig Eltern und deren Angehörigen deutlich zu entlasten – die Betreuungslösungen werden als Corporate Benefit angeboten.

allygatr weiterhin treibende Kraft für zukunftsweisende HR Tech Innovationen

“Wir sind stolz darauf”, so Benjamin Visser, Gründer und CEO von allygatr, “dass das Bundeswirtschaftsministerium eines der allygatr-Ventures als Top-Innovation in Deutschland sieht. Sowohl die Auswahl, als auch die Expansion demonstrieren das klare Engagement und die Fähigkeiten des Teams. Anna Schneider und Julia Kahle zeigen, wie man innovative Lösungen über Grenzen hinweg skaliert.“

allygatr war Gründungsinvestor von heynanny (damals: heynannyly). Erst im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen eine erfolgreiche Seed-Runde mit 1,6 Millionen Euro abgeschlossen. Damit hat heynanny unter anderem eine Portfolio-Erweiterung mit pädagogischem Beratungsservice gelauncht. Dieser bietet mit Care-Guide, monatlichen Webinaren und individueller Beratung durch Pädagog:innen und Psycholog:innen eine All-In-One-Lösung für alle Mitarbeitenden.

Bild: ©framebyframe/heynanny

Quelle:allygatr GmbH