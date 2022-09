In Zeiten von steigenden Umweltbelastungen und den damit verbundenen Auswirkungen für Mensch und Tier müssen wir umdenken und auch unseren Alltag zu Hause effizienter und nachhaltiger gestalten. Dabei gibt es zahlreiche Möglichkeiten: umweltfreundliche Haushaltsreiniger, effizientes Kochen und Food-Waste Reduzierung oder Refurbished Produkte. Wie das am besten geht?

Diese fünf Start-ups zeigen uns, wie Nachhaltigkeit im Haushalt heute funktioniert. Für eine bessere Welt von morgen.

Im Badezimmer mit happybrush

Unsere Morgen- und Abendroutine beginnt ab sofort mit der klimaneutralen Schall-Zahnbürste Eco VIBE 3 von happybrush, die aus 100% recyceltem Material. Der Leistungsstarke Power-Akku hält bis zu 6 Wochen und spart somit auch unnötiges Laden und Energie ein. Mit bis zu 40.000 hoch-effektiven Vibrationen, 3 individuellen Reinigung-Modi sowie hochwertigen Triple-Borsten sorgt die Eco VIBE 3 für eine gründliche, sanfte Reinigung. Sauberkeit, die man fühlt und sieht. Selbst die Kleinen kommen beim Zähneputzen auf den Geschmack mit der Eco VIBE 3 Minions oder der Supercolor Zahnpasta in leckerem Erdbeer-Geschmack. Ganz neu ist die Eco VIBE 3 Refurbished, bei der jede defekte und retournierte happybrush Zahnbürste im speziellen Repair & Care Center mit Sorgfalt repariert, wiederaufbereitet, hygienisch gereinigt und im Webshop wiederverkauft wird.

Von Kopf bis Boden sauber mit everdrop

everdrop bringt unser Zuhause richtig zum Strahlen. Ganz gleich ob Putzen, Spülen, Waschen oder WC-Reinigung – die innovativen Haushaltsprodukte verzichten komplett auf Einwegplastik und unnötige Chemie – und reduzieren bis zu 95 % CO2-Emissionen im Transport. Die meisten Produkte werden ganz einfach durch Zugabe von Wasser aus der Leitung aufgelöst und können dank der wiederverwendbaren Flaschen immer wieder eingesetzt werden. Die Waschmittel basieren auf dem everdrop Wasserhärtekonzept: Durch die Eingabe der Postleitzahl auf der Webseite wird die entsprechende Wasserhärte des Wohnorts ermittelt.

So können unnötige Tenside bis zu 50% reduziert werden.* Ganz neu ist die Naturkosmetik zertifizierte Pflege-Linie everdrop NATURAL CARE für Körper und Haare. Ganz besonders schön sind die farbenfrohen Solids oder das Body Wash, welches beispielsweise in der Pride Edition für ein absolutes Highlight in unserer Dusche sorgt.

*im Vergleich zur Referenzrezeptur des Industrieverband Körperpflege und Waschmittel (IKW) für reguläres Pulverwaschmittel bei mittlerer Wasserhärte und mittlerer Verschmutzung.

Unsere kleine Pflanzendrink-Farm von Blue Farm

Blue Farm bringt uns 24/7 in den Genuss von rein pflanzlichem Haferdrink. Ganz gleich ob zum Frühstück, beim Kochen oder einfach als gesunder Drink für Zwischendurch. Möglich macht es die Pulverform, in der die Produkte wie die Oat Base oder die verschiedenen Oat Lattes geliefert werden. Dabei kommt Blue Farm ganz ohne zahlreiche Getränkekartons, unnötigem Lebensmittelabfall oder Transport von Wasser aus, denn der Haferdrink wird direkt bei uns zu Hause nach Bedarf zubereitet. Das Oat Base Pulver kann sowohl mit einem Löffel im Glas angerührt oder auch ganz einfach in einem Shaker geschüttelt werden. In weniger als 10 Sekunden ist der leckere Pflanzendrink fertig zum Genuss.

Vegane Küche ganz Easy To Mix mit GREENFORCE

Ab sofort wird unser Kochen zu Hause Easy To Mix. Die rein pflanzlichen Produkte von GREENFORCE sind nachhaltig 2.0. Sie kommen in Pulverform und sind dadurch besonders lange und ohne Kühlkette lagerbar, wodurch Energiekosten und Ressourcen stark eingespart werden. Ein weiterer Pluspunkt ist die Reduktion von Lebensmittelabfall: die Produkte werden ganz einfach je nach Bedarf portioniert und durch Zugabe von frischem Wasser oder Pflanzenöl (je nach Produkt) zubereitet. Ob Single Haushalt oder Familie – beim GREENFORCE Sortiment ist für jeden Geschmack etwas dabei: Easy To Mix Fisch-Sticks und Nuggets für die Juniors, saftige Burger, Schnitzel oder Frikadellen für Freunde und Gäste, Gewürze und Gemüsepananden als Add-on sowie diverse Aufstriche für die Brotzeit.

Der Indoor Bio Superfood Garten von ingarden

Mit dem neuen ingarden können wir unsere frischen und nährstoffreichen Bio Superfoods jetzt ganz bequem zu Hause anbauen und ernten. Zu jeder Jahreszeit. Bei jedem Wetter. Direkt in unserer Küche. Ingarden bietet die optimale Versorgung unseres Körpers mit allen wichtigen Nährstoffen. Egal ob aus Frühstücksbrot, in einer vollwertigen Mahlzeit oder als gesunder Snack für zwischendurch. Die Superfood Pads sind eine perfekte Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung und kommen immer frisch auf den Tisch. Dabei verbrauchen die Bio Superfoods bis zu 95% weniger Wasser als reifes Gemüse. Noch dazu wird auf Düngemittel, Pestizide oder energieaufwändige Transporte (die bei konventioneller Landwirtschaft üblich sind) verzichtet.

Der nachhaltige Haushalt – für eine bessere Welt von morgen

