Das Kölner Startup bNear, erhält eine Pre-Seed Finanzierung in Höhe von 700.000 Euro. Zu den Investoren gehören u.a. Business Angels aus dem DACH-Raum, C-Level-Executives sowie als strategischen Investor Flossbach von Storch. bNear adressiert mit seinem virtuellen Office die Probleme von Teams, die remote oder an verschiedenen Orten arbeiten. Die Lösung ist voll in Microsoft Teams integriert. Mithilfe des Investments wird das junge Soft-ware-Startup sein Entwickler-Team weiter ausgebaut sowie den Markteintritt in Deutschland durchführen.

Im Kampf gegen die Einsamkeit im Homeoffice

Wir alle schätzen die Flexibilität des remote Arbeitens und das Zuhause als neuen Arbeitsplatz. Die Schattenseite der New-Work-Medaille ist jedoch geprägt durch fehlendes soziales Miteinander. An der Tagesordnung sind Kommunikation ausschließlich über Termine oder Telefonate sowie hohe Fluktuationen durch geringes Teamgefühl und nicht zuletzt die Vereinsamung im Homeoffice.

bNear.io – das erste virtuelle Office in Microsoft Teams

In Analogie zum „echten“ Büro schafft bNear in einer räumlichen Umgebung neue Orte für effizientere Zusammenarbeit, zufällige Begegnungen, spontane Interaktionen und informellen Austausch – und fördert so Informationsversorgung, Teamgefühl und Motivation in Hybrid- und Remote-Teams. Durch die Integration in Microsoft Teams ist die Lösung einfach zu installieren, skalieren und auch in großen Organisationen ohne Datenschutzbedenken innerhalb weniger Minuten einsatzbereit.

Das im März 2022 von Martin Lang, Fritz Fried, Sascha Theismann und Malte Hendricks gegründete Startup ist, nach der erfolgreichen Aufnahme ins globale Startup-Programm von Microsoft, auf Wachstumskurs. Das Team um-fasst mittlerweile 9 Mitarbeitende und besteht aus New Work Coaches, Unternehmensberatern und Digitalexperten. Weitere Informationen unter: www.bNear.io

Quelle Bild und Text: bNear GmbH