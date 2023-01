Nadja Vogel steigt bei We Are Social zur CSO auf

We Are Social, die socially-led Kreativagentur, stellt sich im Bereich Intelligence neu auf. Nadja Vogel übernimmt ab sofort in der neu geschaffenen Position als Chief Strategy Officer die Leitung und Steuerung des 16-köpfigen-Teams „Distribution, Research, Influencer Marketing und Strategy“. Die Bündelung des Intelligence Bereichs ist eine Antwort auf die stetig komplexer werdenden Herausforderungen, in denen informierte Entscheidungen zum Dreh- und Angelpunkt guter Kommunikation werden.

Nadja Vogel arbeitete in den vergangenen zweieinhalb Jahren als Leiterin Strategie und Research bei We Are Social Deutschland. Vor ihrer Station bei We Are Social war sie u.a. für die Digitalagentur Hi-Res! (Syzygy-Gruppe) und das Außenwerbeunternehmen Walldecaux tätig. Bei der Agentur Heimat arbeitete Vogel zuletzt als Experience Design Director und Senior-Strategin. Die 39-Jährige betreute bisher Kunden wie Hornbach, FDP, BMW, Audi und Opel.

“Das erste Mal in meiner Karriere habe ich das Gefühl, dass alle Stationen in den vergangenen 20 Jahren ein Bild ergeben. Es ist die Zeit gekommen, wo multi-interessierte Nerds wie ich das große Ganze zusammenhalten. Wo einst ein Gefühl von ,Heimatlosigkeit’ war, überwiegt jetzt eines von ,Heimspiel’. Ich freue mich, mit diesen tollen Menschen We Are Social weit nach vorne zu spielen. Wir sind einzigartig aufgestellt”, so Nadja Vogel.

Roberto Collazos Garcia, CEO von We Are Social Deutschland, hält große Stücke auf die neue CSO seiner Agentur: „Sowohl für We Are Social, als auch Nadja war die Neuformierung des Departments der bestmögliche Schritt. Unser Team und unser Produkt wächst von Tag zu Tag. Somit müssen wir funktionsübergreifendes Denken fördern, um den Anforderungen unserer KundInnen gerecht zu werden. Nadjas reichhaltiger Erfahrungsschatz und ihr breitgefächertes Know-how sind dabei ein wichtiger Bestandteil für das Wachstum der Agentur.”

Quelle Bild und Text: We Are Social