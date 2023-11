Nairobi: Entwurf eines globalen Kunststoffvertrags

Die UN Plastikmüllkonferenz in Nairobi kommentiert Victoire Carous, Portfolio Manager bei Lombard Odier Investment Managers (LOIM): Was Traceless Materials, UBQ und Resourcify schon heute für die Vermeidung von Plastik tun

Letzten Monat haben die Vereinten Nationen den Null-Entwurf für einen globalen Plastikvertrag vorgestellt, der ein rechtsverbindliches Instrument zur Beendigung der Plastikverschmutzung sein wird. Der Textentwurf soll dem zwischenstaatlichen Verhandlungsausschuss bei seiner Sitzung im November in Nairobi, Kenia, als Leitfaden dienen und ihn unterstützen. Ein formeller Vertrag ist für Ende 2024 geplant.

Der Text geht auf die von den Mitgliedstaaten geäußerten Bedenken ein und stellt mehrere Optionen vor. Er umreißt die Gemeinsamkeiten zwischen den Optionen für bestimmte Elemente, um den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, je nach ihren Präferenzen verschiedene Optionen auszuwählen oder zu kombinieren. „Der Entwurf zeigt, dass ein wirkungsvoller Vertrag möglich ist“, sagte der WWF. „Er zeigt, wie globale Maßnahmen […] formuliert werden können und liefert klare Vorschläge, wie sie im Vertrag strukturiert werden können.“

Wiederverwendbare Verpackungen haben die Nase vorn

Zwei Studien haben vor kurzem die Umweltverträglichkeit von Einwegverpackungen im Vergleich zu Mehrwegprodukten untersucht und festgestellt, dass wiederverwendbare Verpackungen im Vorteil sind. Die Joint Research Center (JRC), der wissenschaftliche Arm der Europäischen Kommission, führte ihre Analyse als Teil eines Schwerpunkts auf den Wiederverwendungszielen im Vorschlag für die Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle durch.

In einer anderen Studie von Zero Waste Europe, Reloop und TOMRA wurde auch untersucht, wie sich Mehrwegsysteme im Vergleich zu Einwegverpackungen zum Mitnehmen auf das Klima auswirken. Untersucht wurden die Treibhausgasemissionen, die mit einer Vielzahl gängiger Take-away-Verpackungen verbunden sind, darunter Becher, Burgerboxen, Schüsseln, Pizzakartons und Sushi-Behälter. Wiederverwendbare Take-away-Verpackungen könnten im Vergleich zu Einweg-Alternativen ein überzeugendes Argument für den Klimaschutz darstellen, wenn Rückgabe- und Waschsysteme richtig implementiert und optimiert werden, so der Bericht.

Bei fast allen untersuchten Verpackungsarten zeigte die Studie, dass wiederverwendbare Verpackungen die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu entsprechenden Einwegverpackungen aus Kunststoff oder Papier erheblich reduzieren können. Die einzige Ausnahme bildeten Pizzakartons, die wahrscheinlich weitere Innovationen im Design benötigen, um die Vorteile der Wiederverwendung voll auszuschöpfen.

Mikroplastik einschränken

Auf der Grundlage der EU-Chemikalienverordnung REACH verabschiedete die EU-Kommission Maßnahmen zur Beschränkung von Mikroplastik, das Produkten absichtlich zugesetzt wird. Die neuen Vorschriften werden die Freisetzung von etwa einer halben Million Tonnen Mikroplastik in die Umwelt verhindern. Sie verbieten den Verkauf von Mikroplastik als solchem, von Produkten, denen Mikroplastik absichtlich zugesetzt wurde, und von Produkten, die bei ihrer Verwendung Mikroplastik freisetzen. In hinreichend begründeten Fällen gelten Ausnahmeregelungen und Übergangsfristen für die Anpassung der betroffenen Parteien an die neuen Vorschriften. Die Beschränkung stützt sich auf eine weit gefasste Definition von Mikroplastik, um die Emissionen von absichtlich zugesetztem Mikroplastik aus möglichst vielen Produkten zu verringern.

Innovationsbeispiele aus der Praxis

Das 2020 gegründete deutsche Biomaterialien-Startup Traceless Materials hat eine Serie-A-Runde in Höhe von 37 Millionen Euro von SWEN Capital Partners / SWEN Blue Ocean Partners, United Bankers, der Stadt Hamburg, der GLS Bank und bestehenden Investoren erhalten. Das Unternehmen entwickelt biobasierte, hauskompostierbare und plastikfreie Materialien, indem es landwirtschaftliche Reststoffe zur Herstellung von Granulaten verwendet, die später zu starren Formteilen, flexiblen Folien, Papierbeschichtungen und/oder Klebstoffen verarbeitet werden können.

Das israelische Unternehmen UBQ, das Deponieabfälle in einen recycelbaren Biokunststoff umwandelt, hat eine Wachstumsfinanzierungsrunde in Höhe von 70 Mio. USD von Eden Global Partners und bestehenden Investoren erhalten. Die Technologie des Unternehmens bietet ein einzigartiges homogenes und konsistentes Material aus einem scheinbar heterogenen gemischten Abfallaufkommen, das es Unternehmen und Kunden ermöglicht, ein nachhaltiges biobasiertes thermoplastisches Material als Ersatz für herkömmliche erdölbasierte Kunststoffe zu verwenden und ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Der Erlös wird für die Eröffnung eines neuen Werks in den Niederlanden verwendet.

Das in Südkorea ansässige Unternehmen Recycling Management wurde von der in Neuseeland ansässigen Genesis Capital im Rahmen einer fremdfinanzierten Übernahmetransaktion (LBO) mit einem Wert von mehr als 200 Millionen US-Dollar vollständig übernommen. Genesis Capital hatte bereits in der Wachstums-/Expansionsrunde 2021 in das Unternehmen investiert und hat nun den Rest der Anteile erworben.

Die in Deutschland ansässige digitale Plattform für Abfallmanagement Resourcify hat eine Serie-A-Runde in Höhe von 14 Mio. EUR von Vorwerk Ventures, BonVenture, WEPA Ventures und bestehenden Investoren erhalten. Das Unternehmen ist eine Cloud-basierte Plattform, die Kunden bei der Identifizierung wertvoller Abfälle hilft und Unternehmen bei der Kontaktaufnahme mit lokalen Recyclern unterstützt. Die Mittel werden für die Skalierung der Plattform in ganz Europa verwendet.

Nairobi: Entwurf eines globalen Kunststoffvertrags

Foto von Victoire Carous (Quelle: LOIM)

