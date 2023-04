Von Naomi Campbell gestaltetes Unikat des extravaganten High-Performance-Modells wird im Laufe des Jahres 2023 vorgestellt

Die Launch-Kommunikation für den neuen BMW XM (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 1,7 – 1,6 Liter/100 km; Stromverbrauch kombiniert: 34,5 – 33,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 39 – 35 g/km gemäß WLTP; Angaben gemäß NEFZ: – ), das erste High-Performance-Automobil mit M HYBRID Antrieb, startet BMW M gemeinsam mit starken, unabhängigen und selbstbewussten Kreativ-Partnern.

Allen voran: Naomi Campbell, Model, Schauspielerin, kulturelle Innovatorin und in den zurückliegenden vier Jahrzehnten eine der prägendsten Figuren der weltweiten Fashion-Szene. Mit ihr als Co-Creator rückt die weltweite Kommunikation zur Markteinführung des BMW XM unter dem Motto „Dare to be You“ eine neue Dimension von selbstbewusster Präsenz, expressivem Lifestyle und souveräner Individualität ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Der erste BMW XM ist nicht nur ein Statement für extravagantes Design, sondern auch der Wegbereiter für maximale Performance mit elektrifiziertem Antrieb.

„Der BMW M Slogan ‚Dare to be You’ hat mich sofort angesprochen, denn er beschreibt genau die selbstbewusste Haltung, die für Fortschritt und positive Veränderungen notwendig ist“, sagt Naomi Campbell. Mit ihrem ausgeprägten Sinn für Ästhetik und Design wird sie sich maßgeblich in die bevorstehenden Projekte einbringen. Als weiteres Highlight der Kooperation wird im Laufe des Jahres 2023 ein von Naomi Campbell gestaltetes Einzelstück des BMW XM präsentiert.

Als zeitlose Ikone und engagierte Vorkämpferin für gesellschaftlichen Wandel gehört Naomi Campbell zu jenem ausgewählten Kreis von Catwalk-Stars, für die der Begriff Supermodel erfunden wurde. Bis heute nutzt die in Großbritannien geborene Tochter jamaikanischer Eltern ihre Präsenz auf internationalen Fashion-Shows, um für mehr Diversität im Mode-Business einzutreten. Sie gilt daher bis heute als Pionierin für die nächste Generation aufstrebender Talente in der Kreativ- und Fashion-Szene.

arallel zu ihrer Karriere auf den Haute-Couture-Laufstegen ist Naomi Campbell bereits seit langem auch als Schauspielerin, Designerin und Unternehmerin erfolgreich. Daneben unterstützt sie eine Vielzahl von Wohltätigkeitsorganisation, darunter ihre neue Initiative EMERGE zur Förderung kreativer Talente von morgen, die im Jahr 2022 insbesondere den kulturellen Nachwuchs auf dem afrikanischen Kontinent im Fokus hatte, sowie die UNESCO.

„Naomi Campbell ist eine Frau, die unbeirrt ihren Weg geht und so nicht nur zu einem ikonischen und einzigartigen Supermodel, sondern auch zu einer faszinierenden Persönlichkeit geworden ist“, sagt Jens Thiemer, Senior Vice President Kunde und Marke BMW. „Es gibt wenige Menschen, die sich ähnlich stark mit dem Motto ‚Dare to be You’ identifizieren können wie sie.“

Der BMW XM wird im Frühjahr 2023 sein Debüt auf den weltweiten Automobilmärkten absolvieren, um sowohl mit seinem expressiven Design und seinem charakterstarken Interieur mit M Lounge im Fond als auch mit seinen überwältigenden Performance-Eigenschaften für Furore zu sorgen. Mit dem eigenständig entwickelten und exklusiv als BMW M Automobil verfügbaren Sports Activity Vehicle verbindet die BMW M GmbH ein spektakuläres Fahrzeugkonzept mit zukunftsweisender Antriebstechnologie.

Der aus dem Langstrecken-Rennsport adaptierte und erstmals bei einem Serienmodell eingesetzte M HYBRID Antrieb des BMW XM entwickelt eine Systemleistung von 480 kW/653 PS. Als Sondermodell BMW XM Label Red (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 1,7 – 1,6 Liter/100 km; Stromverbrauch kombiniert: 34,5 – 33,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 39 – 35 g/km gemäß WLTP) und mit einer Höchstleistung von 550 kW/748 PS wird er ab Herbst 2023 sogar zum stärksten jemals für den Straßenverkehr zugelassenen Serienfahrzeug in der 50-jährigen Geschichte der BMW M GmbH.

Quelle Bild und Text: BMW AG