Im SCHÜLE’S steht das ganzheitliche Wohlbefinden im Fokus –Mentale Gesundheit stärken oder Musikgenuss erleben

­Das SCHÜLE’S Gesundheitsresort & Spa in Oberstdorf im Allgäu gilt als eine der ersten Adressen in Sachen Gesundheitsurlaub. Zudem punktet das Vier-Sterne-Superior-Haus mit seiner exklusiven Lage, mitten in der Natur und den uneingeschränkten Blick in die umliegende Bergwelt. Frauen genießen diesen auch gerne vom 300 Quadratmeter großen Ladies‘ SPA im dritten Obergeschoss des Hauses. Eine ausgewogene Ernährung, viel Bewegung und nicht zu vergessen die schönen Künste leisten einen großen Beitrag zu einem harmonischen Wohlbefinden.

So erweitert das Adults-Only-Resort sein Angebot um zwei neue Urlaubsarrangements. Zum einen lockt die Kulturwoche von 23. bis 28. Juli zu Festspiel, Musical Dinner und Spa, während die Mental-Wellness-Wochen ganzjährig die geistige Fitness stärken und dem Körper eine Auszeit versprechen. Beide Arrangements sind für fünf beziehungsweise sieben Nächte buchbar und können unter www.schueles.com gebucht werden.

Oper, Broadway, Märchenwelt

Im Rahmen der SCHÜLE’S Kulturwoche von 23. bis 28. Juli kommen Gäste mehrfach in den Genuss kultureller Highlights. Das erstklassige Unterhaltungsprogramm beinhaltet unter anderem eine organisierte Fahrt zu den Bregenzer Festspielen. Auf der weltgrößten Seebühne und vor einer beeindruckenden Naturkulisse erleben Freunde großer Opernmusik, Giacomo Puccinis Meisterwerk „Madame Butterfly“. Des Weiteren begeistern ein Erzählabend sowie ein Musical Dinner im Hotel.

Beim exklusiven Abendmenü sorgen beliebte Klassiker der Musicalwelt für Broadway-Stimmung. In der gemütlichen Megèverstube entführt eine professionelle Erzählerin in die Welt der Märchen und Sagen. Genügend Zeit für die körperliche Entspannung bleibt im 2.600 Quadratmeter großen Wellnessbereich mit Panoramapool, Saunawelt oder dem separaten Ladies´ SPA im obersten Stockwerk des Hotels. Die SCHÜLE’S Kulturwoche kostet bei fünf Übernachtungen inklusive Verwöhnpension und Programm ab 1.035 Euro pro Person im Doppelzimmer oder ab 1.050 Euro im Einzelzimmer.



Körper und Geist – gemeinsam stark

Derzeit in aller Munde: die Work-Life-Balance. Für mehr Ausgeglichenheit im Alltag und einen starken Geist lohnt es sich gezielt auf seine mentale Gesundheit zu achten. Mit dem neuen Arrangement Mental Wellness haben Stressgeplagte die Möglichkeit mit einer Kombination aus unterschiedlichen Spa-, Kneipp-Anwendungen, Trainings und Ernährungscoaching einen nachhaltigen Erholungseffekt zu erzielen.

Angelehnt an die fünf Kneipp‘schen Säulen und unter Anleitung eines Kneipp-Therapeuten kommen Gäste in den Genuss von stärkenden und stabilisierenden Arm- und Fußbädern. Ein Kneipp‘scher Heusack, eine sanfte Gesichtsmassage sowie eine Fußreflex- Massage sorgen neben Stretch- und progressiver Muskelgymnastik für Entspannung.

Um den Kreislauf in Schwung zu bringen und die Kondition zu trainieren, stehen Nordic-Walking Touren, Aqua-Fitness und Pilates auf dem Aktivprogramm. Und ganz nebenbei wirken die Oberstdorfer Wiesen und sanften Gipfel beruhigend auf den gesamten Organismus. Die Mental-Wellness-Woche findet das ganze Jahr zu ausgewählten Terminen statt und kostet bei sieben Übernachtungen inklusive Verwöhnpension und Programm ab 1.360 Euro pro Person im Doppelzimmer oder ab 1.380 Euro im Einzelzimmer.

