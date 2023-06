Natürlich gesund: die Pflanzenkraft in Plant Magic.

Ob Ayurveda, traditionelle chinesische Medizin oder Selfcare Rituale zu Hause: Unsere Gesundheit steht mehr denn je an erster Stelle & unser Well-being rückt immer weiter in den Fokus unseres Alltags. Ein Weg führt hierbei vor allem über die Ernährung, denn immer mehr Menschen setzen auf Fast aber Functional Food; Nutraceuticals und Adaptogene statt Zucker und Zusatzstoffen. Denn Nutraceuticals sind pflanzliche Lebensmittel, die einen gesundheitlichen Nutzen haben und uns dabei helfen können, das Stresslevel zu reduzieren und für mehr Ausgeglichenheit zu sorgen. Für eine einfache Integration in den Alltag hat es sich Plant Magic zur Aufgabe gemacht, diese Superfoods mit den uns bekannten Café-Klassikern zu kombinieren. Entstanden sind spannende Specialty Lattes to Go mit den Superfoods Kurkuma, Moringa, Reishi und Maca. Das macht die verschiedenen Sorten nicht nur einzigartig im Geschmack, sondern sorgt vor allem für eine bewusste, natürliche und gesunde Ernährung.

Moringa – der tropische Wunderbaum

Moringa, auch bekannt als Trommelstockbaum oder Meerrettichbaum, stammt aus der Himalaya-Region in Nordindien. Die Blätter des Baums werden nach der Ernte gereinigt, getrocknet und zu Pulver verarbeitet. Moringa ist voll an wichtigen Nährstoffe und Vitaminen. Durch seine antioxidative Wirkung fördert er den Stoffwechsel sowie die Durchblutung. Dank seiner grasgrünen Farbe und dem herben Geschmack ergänzt er hervorragend den Plant Magic Matcha Oat Hafer Mix-Drink mit Moringa.

Kurkuma: mehr als nur ein Gewürz

Indischer Safran oder Gelbwurz, wie Kurkuma ebenfalls genannt wird, gehört zu den Ingwergewächsen. Die rund ein Meter hochwachsende Pflanze kommt ursprünglich aus Südostasien und ist vor allem ein Gewürz, das in keiner Curry-Mischung fehlen darf. Seine intensive leuchtend gelbe Farbe verdankt Kurkuma seinem Inhaltsstoff Curcumin, der vor allem in der ayurvedischen Heilkunst zu den wichtigsten Heilpflanzen zählt. Eine der wichtigsten möglichen positiven Effekte von Kurkuma ist die Verbesserung von Verdauungs- und Magenbeschwerden. Daher ist auch der Klassiker „Goldene Milch“ so beliebt, den Plant Magic als Golden Oat Hafer Mix-Drink mit Kurkuma und Ingwer neu interpretiert.

Die Plant Magic Drinks sind online unter theplantmagic.co erhältlich sowie bei allen Filialen von Drogerie Müller, bei ausgewählten Filialen von Rewe, Edeka, tegut und Budni in Deutschland und in ausgewählten Filialen von Spar und Coop in Österreich und der Schweiz.

Online gibt es ein Probierpaket mit allen Sorten im 12er Pack für 29,99€ und im Supermarkt kostet eine einzelne Flasche 2,49€ (UVP).

