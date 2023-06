Naughty Nuts GmbH von Smart Organic übernommen

Smart Organic, führender Hersteller von Bio-Snacking-Produkten, gab gestern die Übernahme des deutschen Lebensmittel-Startups Naughty Nuts GmbH bekannt. Hier entsteht eine vielversprechende Partnerschaft zwischen zwei Bio-Produzenten mit einer Vielzahl an synergetischen Möglichkeiten. Diese Zusammenarbeit öffnet einen optimistischen Blick auf die gemeinsame Zukunft.

„Wir freuen uns, Teil der Smart Organic-Familie zu werden und ihre Größe und Produktionskapazitäten nutzen zu können. Großartigerweise teilen beide Teams die gleichen Werte und arbeiten an derselben Mission: saubere, gesunde und köstliche Lebensmittel für die wachsende Verbrauchergruppe erschwinglich zu machen“, sagt Lorenz Greiner, Mitbegründer von Naughty Nuts. Beide Unternehmen legen großen Wert auf Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette und teilen eine besondere Leidenschaft für Nüsse – ein Superfood, das für seine Nährstoffe und exquisiten Geschmacksrichtungen bekannt ist.

In den letzten zwei Jahren erlebte Naughty Nuts ein schnelles Wachstum und zeigte bemerkenswertes Talent dabei, völlig neuartige Nussmusprodukte in einem einzigartigen Direktvertriebsansatz zu vermarkten. Ihre wertvolle Expertise im E-Commerce und ein gut etabliertes Vertriebsnetzwerk in der DACH-Region wird nahtlos in Smart Organic integriert. Benjamin Porten und Lorenz Greiner, die Gründer von Naughty Nuts, übernehmen die Geschäftsführung der Smart Organic GmbH, der deutschen Niederlassung der Smart Organic Group, und werden von ihren aktuellen Mitarbeiter:innen unterstützt, die ebenfalls in die neue Organisation wechseln.

„Mit über 13 Jahren Erfolg in der Einführung von Bio- und veganen Flaggschiffmarken auf den europäischen und globalen Märkten, sehen wir diese Übernahme als vielversprechenden Meilenstein in unserer weiteren DACH-Expansion. Es ist eine klare, strategische Wahl hinsichtlich der zukünftigen Unternehmensentwicklung.“, sagt Yani Dragov, Geschäftsführer von Smart Organic AD.

„Das synergetische Potenzial von Naughty Nuts und Smart Organic wird unser gemeinsames, missionsgetriebes Wachstum beschleunigen. Wir haben zutiefst sympatische und eizigartigen Marken, dazu jung, begeistert und authentisch committete Teams als natürliche Erfolgs-Booster.“, sagt Benjamin Porten, Mitgründer von Naughty Nuts und Geschäftsführer von Smart Organic GmbH.

Quelle Bild und Text Naughty Nuts/Smart Organic GmbH