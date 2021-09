NEOH launcht drei neue Produkte

Neue NEOH-Produkte bei INTERSPAR und jetzt auch bei BILLA, BILLA Plus und BIPA erhältlich

Das heimische Food-Tech NEOH erweitert seine Produkt-Range um gleich drei neue Snacks. Darunter befinden sich erstmals auch Produkte außerhalb des Riegelsortiments. Basis dafür ist die neue Zuckersatz-Formel ENSO 16, die einen identen Geschmack wie Zucker ermöglicht, dabei jedoch kaum Auswirkung auf die Blutzucker-Kurve hat. Dies macht das Produkt weltweit einzigartig.

„Hazelnut Crunch“ und „Chocolate Bites“ ab sofort bei INTERSPAR und der BILLA AG-Gruppe

Mit NEOH Hazelnut Crunch und NEOH Chocolate Bites launcht NEOH erstmals Produkte, die keine Riegel sind. Diese sind ab sofort in ganz Österreich bei INTERSPAR und in den Filialen der BILLA AG-Gruppe erhältlich.

Der neue NEOH Hazelnut Crunch besteht aus einer cremigen Haselnussschicht vermischt mit kleinen Nussstücken zwischen zwei knusprigen Waffeln. Erhältlich ist Hazelnut Crunch ab sofort in allen Filialen von INTERSPAR, BILLA, BILLA PLUS und BIPA in Packungen à 21 Gramm (UVP: EUR 1,39).

Die glutenfreien NEOH Chocolate Bites sind Mini-Waffeln gefüllt mit zarter Schokoladen-Haselnusscreme, die sich als Frühstücks-Topping im Jogurt oder als Pausen-Snack eignen. Erhältlich sind diese ab sofort in 29-Gramm-Packungen österreichweit bei INTERSPAR, BILLA Plus und BIPA (UVP: EUR 1,59).

Veganer Karamell-Traum: Vierter NEOH-Riegel bald im Handel

Zudem bringt NEOH auch einen neuen Riegel auf den Markt: Mit dem neuen veganen Caramel Nuts CrossBar erobert NEOH die Herzen der Karamell-Fans. Das erste vegane NEOH-Produkt besteht aus einer zuckerfreien Karamellschicht und Protein-Crisps, umhüllt von einer speziellen veganen Schokolade. Der neue Riegel wird ab November erhältlich sein.

„Mit unseren neuen Produkten zeigen wir, dass Naschen ohne Zucker auch vegan und außerhalb des Riegel-Segments möglich ist. Seit mittlerweile elf Jahren forschen wir intensiv an der geschmacklich perfekten Formel dafür. Die neue Zuckerersatzformel ENSO 16 lässt sich relativ einfach auf alle Lebensmittel anwenden und ersetzt zu 100 % herkömmlichen Zucker“, erläutert Manuel Zeller, NEOH-Gründer und Geschäftsführer.

Durchbruch bei Zuckerersatz-Formel: Geschmack wie Zucker ohne negative Auswirkungen

In der Entwicklung seiner Zuckerersatz-Formel schaffte NEOH heuer einen wahren Durchbruch: Die neue Formel ENSO16 enthält mehr als 20 ausgewogene Ballaststoffe, fermentierten Mais und ein spezielles Disaccharid, das auf einzigartige Weise synthetisiert und hydrolysiert wird, um den gewünschten Süßegrad zu erreichen. Die verbesserte Formel ist die einzige, die ein identes Geschmacksprofil wie bei industriellem Zucker ermöglicht, dabei jedoch kaum Auswirkung auf die Blutzucker-Kurve hat.

„Wir wollen das Naschregal für immer verändern – mit der deutlich verbesserten Rezeptur sind wir diesem ambitionierten Ziel einen großen Schritt nähergekommen. Trotzdem wollen wir weiter an der Formel sowie an den Produkten forschen und unseren Innovationsvorsprung ausbauen“ so Zeller.

Werbekampagne mit Dominic Thiem unterstützt Produktlaunch



Um den Launch der neuen Produkte zu unterstützen, setzt NEOH auf einen Star: Nach seiner Beteiligung an NEOH tritt das österreichische Tennis-Ass Dominic Thiem nun in einer neuen TV-Kampagne auf. Der Spot mit Dominic Thiem wird ab Mitte September in Österreich und Deutschland ausgestrahlt. Seit dem Frühjahr ist NEOH exklusiver Riegel-Ausstatter und stellt dem Profi neben den Standardprodukten spezielle Riegel zur Verfügung, mit denen er sich im Wettkampf stärken kann.

Quelle: Ketchum Publico- NEOH / Alpha Republic GmbH