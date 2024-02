Die neue Automatikuhr „Neolux“ von Lilienthal Berlin: Ein Stück Luxus für den urbanen Alltag

Erschwinglicher Luxus aus der Hauptstadt: Lilienthal Berlin beweist mit einer Automatikuhr Made in Germany, dass zeitgenössischer Luxus nicht unbedingt eine elitäre Angelegenheit sein muss.Kunstvoll bearbeitete Zifferblätter mit aufgestellter Stundenskala, raffinierte Details mit dezenten Farbklecksen und geradlinige Gehäuse mit minimalistischem Appeal: Lilienthal Berlin setzt beim Design der Neolux auf eine frische, urbane Ästhetik.

Und auch das Innere der Uhr kann sich sehen lassen: Angetrieben wird die Neolux von einem hochwertigen Automatikwerk, dem Kaliber 8215 von Miyota mit 21 Steinen und 42 Stunden Gangreserve. Dieses ist präzise und zuverlässig – und gut geeignet, um etwas Upperclass-Vibes in den Alltag zu bringen, auch ohne kostspielige Komplikationen wie Druckresistenzen zum Tiefseetauchen, Weltzeitindikationen oder Tourbillons. Für den exklusiven Einblick in das filigrane innere Konstrukt aus Federn und Schräubchen wurde die Neolux übrigens mit einem Glasboden ausgestattet. So kann die sich ständig bewegende Mechanik beobachtet werden.

EIN REVOLUTIONÄR FAIRER PREIS

Der erste Gedanke beim Thema Automatikuhren gilt oftmals dem Preis, schließlich kosten bekannte Modelle aus Glashütte oder der Schweiz oftmals vierstellige Beträge oder mehr. Mit der Neolux zeigt Lilienthal Berlin nun allerdings, dass es auch anders geht.

„Wir haben uns das Ziel gesetzt, eine Automatikuhr zu bauen, die genau den Bedürfnissen des urbanen Alltags entspricht. Gebaut für diejenigen, die Uhrmacherkunst und klassisches Handwerk zu schätzen wissen, aber keine Lust haben, ein Vermögen für ein reines Statussymbol auszugeben”, so Jacques Colman, Geschäftsführer von Lilienthal Berlin.

Durch den Verzicht auf unnötige Komplikationen und weil man sich keine lange Traditionslinie bezahlen lässt, sondern einfach fair und rational kalkuliert, ohne aber in Sachen Qualität Abstriche zu machen, gibt es die Neolux bereits zu Preisen ab 399 Euro. So wird hier das Thema Luxus ganz neu gedacht.

Das machts nachhaltig:

Designt in Berlin und umweltfreundlich hergestellt in Deutschland

Langlebige Qualität durch Verwendung sorgfältig ausgewählter nachhaltiger Materialien, wie z. B. Armbänder aus pflanzlich gegerbtem Leder

Nachhaltige Verpackungen und umweltfreundlicher Versand

Zertifiziert als „Klimaneutrales Produkt“

Technische Daten der Neolux

Uhrwerk: Automatikwerk vom Japanischen Hersteller Miyota

Kaliber: 8215-33U/8215 (Silver Brown & Blue) mit 21 Steinen, 42 Stunden Gangreserve, Datum Zifferblatt: Superluminova, Saphirgehärtetes Mineralglas

Gehäuse: 42 mm Durchmesser; 11,5 mm Höhe; 316L Chirurgenstahl mit Glasboden Wasserdichtigkeit: Bis 5 bar wassergeschützt

UVP: 399€ (Mesh, Leder), 409€ (Metall)

Verfügbarkeit: ab sofort

Erhältlich über: LILIENTHAL BERLIN ONLINESHOP – NEOLUX

Quelle Bild und Text: Lilienthal Lifestyle GmbH