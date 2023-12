Neuer Investor Vendis Capital bei BitterLiebe

­BitterLiebe, eine führende deutsche Direktvertriebsmarke für hochwertige Nahrungsergänzungsmittel, schließt sich mit Vendis Capital zusammen – Europas renommiertem, auf Konsumgüter spezialisierten Private-Equity-Fond. ­

BitterLiebe mit Sitz in Mannheim ist eine Direct-to-Consumer-Premium-Gesundheitsmarke für Magen-Darm-Nahrungsergänzungsmittel in der DACH-Region. Das Unternehmen wurde 2018 von Andre Sierek und Jan Stratmann mit der Idee gegründet, natürliche Bitterstoffe als Kernbestandteile für Nahrungsergänzungsmittel zu verwenden, um die steigende Nachfrage der Verbraucher:innen nach Lösungen rund um Darmgesundheit und Verdauung zu bedienen. Seitdem hat BitterLiebe ein beträchtliches Wachstum erlebt, das durch Produktinnovationen und sein Multichannel-Vertriebsmodell angetrieben wurde. ARCUS Capital, ein Family-Equity-Investor mit Sitz in München, hat die Entwicklung von BitterLiebe seit 2020 unterstützt. ­

­ ­ ­

­Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Bitterprodukte, die als Tropfen, Sprays, Kapseln oder Pulver angeboten werden. Ergänzt werden die Kernprodukte durch Komplexe einschließlich Probiotika, die Bitterstoffe mit natürlichen Vitaminen, Mineralien oder Bakterien kombinieren. Die inhaltsorientierte Wissensplattform von BitterLiebe rund um Verdauungsthemen unterstützt eine starke Bestandskund:innenbindung und die Gewinnung neuer Kund:innen. Aufbauend auf dem Erfolg des eigenen Webshops hat das Unternehmen sein Vertriebsmodell erfolgreich auf Offline-Kanäle ausgeweitet und ist mittlerweile in über 6.000 Verkaufsstellen in Drogerien und im Lebensmitteleinzelhandel vertreten.

Co-Founder Andre Sierek erklärt:

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Vendis Capital, einem erfahrenen Experten in der Konsumgüterbranche, um die Entwicklung und das internationale Wachstum von BitterLiebe zu beschleunigen. Gemeinsam wollen wir die führende Marke für verdauungsfördernde Nahrungsergänzungsmittel in Europa etablieren.“ „Die Expertise von Vendis Capital beim Aufbau von Marken, E-Commerce und internationalem Roll-out wird uns auf unserem ehrgeizigen Wachstumskurs entscheidend unterstützen“, fügt Co-Founder Jan Stratmann hinzu. ­

­

ARCUS Capital Managing Partner Stefan Eishold kommentiert:

„Wir bedanken uns bei den Gründern Andre Sierek und Jan Stratmann sowie dem gesamten BitterLiebe-Team für die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit. BitterLiebe ist in den letzten drei Jahren stark gewachsen und hat sein Produktportfolio erfolgreich erweitert und seine Vertriebskanäle wie Drogerien, Einzelhandel und Online-Apotheken weiter ausgebaut. Wir freuen uns, mit Vendis den bestmöglichen Mehrheitsgesellschafter für die kommende Wachstumsphase gefunden zu haben.“ ­

­ ­ ­

­Die Beteiligung an BitterLiebe ist das achte Investment des 2019 aufgelegten 300-Millionen-Euro-Fonds Vendis Capital III und die sechste Akquisition in Deutschland. „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Andre und Jan und die Aufnahme von BitterLiebe in unser Portfolio von Verbrauchermarken“, so Alexander Matthes, Partner bei Vendis Capital und ergänzt weiter: „BitterLiebe ist eine schnell wachsende Gesundheitsmarke mit einer klaren Positionierung, die Verbraucher:innen bei der Lösung ihrer Verdauungsprobleme unterstützt. Wir sehen weitere Wachstumschancen im Heimatmarkt von BitterLiebe, indem wir ihr starkes Multichannel-Vertriebsmodell nutzen – aber auch international, um die führende Plattform für Nahrungsergänzungsmittel für die Verdauung zu schaffen.

Bild ©BitterLiebe

Quelle ­SGC­ ­ ­

­ ­