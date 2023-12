anodu zieht erste Erfolgsbilanz

Die Gründer von anodu, eine innovative Einkaufsfinanzierungsplattform, blicken zum Ende des Jahres auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück, seit sie im Juli 2023 ihre Plattform gelauncht haben. Das Halbjahresresümee des im Burgenland beheimateten StartUps liefert aussagekräfige und vielversprechende Zahlen. Über das Online-Portal wurde bereits 1 Mio. Euro Einkaufsvolumen abgewickelt.

„Wir haben anodu mit dem Ziel gegründet, Unternehmen und Lieferanten mittels Einkaufsfinanzierung durch Investoren zu unterstützen. Und gleichzeitig Investoren eine neue Alternative mit attraktiven Renditen für ihr Veranlagungsportfolio anzubieten. Seitdem hat die Plattform kontinuierlich an Dynamik gewonnen, wir sind nachhaltig gewachsen und konnten bereits eine Million Euro an Rechnungen mit Investoren finanzieren“, ziehen die beiden Gründer Christoph Igler und Alexander Körner erfreut eine erste Bilanz.

Zahlen seit dem Launch im Juli 2023

Bei einer Einkaufsfinanzierungsplattform geht es in erster Linie um Zahlen – und diese sprechen auch bereits ein halbes Jahr nach dem Start für sich.

Einkaufsvolumen abgewickelt: Bereits eine knappe Million Euro (EUR 992.886,02) wurden über die Online-Plattform in den vergangenen sechs Monaten abgewickelt. „Wir haben eine Nische im Markt gefunden, das spricht für die Akzeptanz von anodu in der Geschäftswelt, auch bei erfahrenen Investoren“, so Christoph Igler.

Anzahl bezahlter Rechnungen: Investoren haben bereits 55 Rechnungen über anodu bezahlt. Alle bisher fälligen Rechnungen wurden zeitgerecht und in voller Höhe an die Investoren zurückbezahlt.

Offene Rechnungen: Sämtliche aktuell offenen Rechnungen befinden sich noch innerhalb der Fälligkeit. „Das beweist neben der verlässlichen Rendite für die Investoren gleichzeitig die transparente und effiziente Abwicklung auf der Plattform“, ergänzt Co-Gründer Alexander Igler.

Einkaufsvolumen in der Pipeline: Aktuell steht bereits ein weiteres Einkaufsvolumen von rund 600.000 Euro steht in der Pipeline.

Revolverfinanzierungsquote: Die Quote der revolvierenden Zwischenfinanzierungen beträgt ebenfalls bereits 95%. „Das ist unsere größte Bestätigung – Investoren, die nach einer erfolgten Rückzahlung einer Rechnung – inkl. Rendite – wiederkommen und erneut bei anodu investieren. Das zeigt, dass wir eine zuverlässige und nachhaltige Finanzierungslösung für Unternehmen sind“, so Igler und Körner.

anodu als feste Größe für Finanzierungslösungen etablieren

Die bisherige Entwicklung von anodu stimmt das burgenländische Gründerduo zuversichtlich. „Wir freuen uns über unser eigenes Wachstum und über das positive Feedback unserer Kunden – sowohl auf Unternehmensseite, als auch bei den Investoren. Wir haben große Pläne für die Zukunft und sehen anodu als die führende Online-Plattform für Einkaufsfinanzierung im deutschsprachigen Raum. Mit einem schrittweisen und nachhaltigen Wachstum. Unser Ziel ist es, dass wir damit auch Personen ansprechen, die bis jetzt vielleicht noch gar nicht daran gedacht haben, dass sie Investorin oder Investor sein könnten und einen Teil Ihres Vermögens oder Erspartem investieren. Schlichtweg, weil es ihnen zu kompliziert oder zu unsicher war“, so Igler und Körner bereits mit dem Blick nach vorne.

Bild Gründerduo Alexander Körner und Christoph Igler | © Felix Uitz

Quelle anodu/cal GmbH