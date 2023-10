Ad-Plattform MGID baut Partnerschaft mit GeoEdge aus, um den Kampf gegen betrügerische Werbepraktiken zu stärken

Die globale Ad-Plattform MGID baut ihre Partnerschaft mit GeoEdge weiter aus. GeoEdge zählt zu den führenden Anbietern von Lösungen für Ad Security und Ad Quality in den Bereichen Online und Mobile Advertising. Die Erweiterung der Kooperation baut auf einer erfolgreichen und langjährigen Partnerschaft auf, in deren Verlauf verschiedenste Arten von Cloaking-Methoden in Zehntausenden von Szenarien identifiziert und effektiv verhindert wurden.

Durch die nun nochmals gestärkte und langfristig ausgerichtete Zusammenarbeit mit GeoEdge kann das Compliance-Team von MGID sicherstellen, dass Kampagnen, die über die Plattform geschaltet werden, den höchsten Sicherheitsstandards am Markt unterliegen. Die Sicherheitsfunktionen von MGID umfassen unter anderem:

Neueste Algorithmen zur Erkennung von Bedrohungen: GeoEdge aktualisiert systematisch die Algorithmen zur Erkennung bestehender und potenzieller Bedrohungen. Der Fokus liegt dabei auf Branchen, die vom Compliance-Team von MGID als besonders sensibel eingestuft werden. Dies ermöglicht ein antizipierendes, proaktives Vorgehen und eine sofortige Reaktion auf Verstöße.

KI-modellierte Klassifizierung von Verstößen: Mittels KI-Modellen werden Szenarien für mögliche Verstöße erstellt. Verbotene Praktiken lassen sich auf diese Weise bereits vorab in der Phase der Content- und Ad-Erstellung verhindern. Die über die Plattform MGID per KI erstellten Werbemittel sind dadurch automatisch konform.

Optimierte manuelle Überprüfung: Spezialisierte regionale Teams überwachen den Status von Werbeinhalten rund um die Uhr. Sie achten dabei selbst auf kleinste Details von Verstößen, beispielsweise an andere Marken oder Unternehmen “angelehnte” Designelemente und Fake-Aussagen.

Null-Toleranz-Politik gegenüber Malware und bösartigen Inhalten: Bei jedem Verdacht auf Malware, bösartige Inhalte oder Phishing-Methoden werden Ads von MGID ausnahmslos blockiert oder einer zusätzlichen Prüfung unterzogen, bevor sie überhaupt in das System gelangen. Darüber hinaus sperrt MGID den jeweiligen Akteur und meldet den Vorgang gegebenenfalls den örtlichen Behörden.

Zuverlässiges Verifizierungssystem: Alle Kunden von MGID müssen eine persönliche Verifizierung vornehmen und die dafür erforderlichen Dokumente einreichen, bevor sie auf der Plattform aktiv werden können. Dies erfolgt im Rahmen sogenannter KYC- (Know Your Customer) und KYB- (Know Your Business) Prozesse.

„In der digitalen Werbung findet ein kontinuierlicher Wettlauf statt. Auf der einen Seite stehen rechtmäßige Akteure, auf der anderen Betrüger, die Werbeausgaben abschöpfen, was negative Auswirkungen auf Advertiser, Publisher und Nutzer gleichermaßen hat“, kommentiert Sergii Denysenko, CEO von MGID. „Um sowohl unsere Kunden als auch das Netz insgesamt zu schützen, gehen wir im Kampf gegen irreführende und betrügerische Werbung Partnerschaften mit innovativen Unternehmen wie GeoEdge ein. Die bisherigen Ergebnisse unserer Zusammenarbeit sprechen für sich. GeoEdge ist der branchenführende Anbieter und wir freuen uns sehr auf die Fortsetzung unserer Kooperation.“

„Die Bedrohung durch böswillige Akteure wächst und dies stellt die gesamte Lieferkette innerhalb der digitalen Werbung vor anhaltende Herausforderungen. Da die Cyber-Angreifer laufend ihre Taktiken verfeinern, nutzt MGID das Know-how und die Erkenntnisse von GeoEdge rund um die Bedrohungslage, um Malvertising zu bekämpfen und seine Partner wirksam vor cyberkriminellen Aktivitäten zu schützen“, sagt Amnon Siev, CEO von GeoEdge.

Bild:Sergii Denysenko

Quelle:FX Kommunikation