So geht erfolgreicher Journalismus im Social Web

„Newsfluence!“ – Neuer Social-Media-Ratgeber der dfv Mediengruppe

Der Wille und die Kompetenz, Social-Media-Kanäle erfolgreich mit journalistischen Inhalten zu bespielen, fehlen heutzutage zum Teil immer noch. Hier setzt das E-Book „Newsfluence!“ der dfv Mediengruppe als Motivationscoach an. Es zeigt journalistisch Arbeitenden, warum sich newsfluencen lohnt und wie es funktioniert.

Einblicke in die Themen Personal Branding, Community Management, Formatentwicklung und Vermarktung sowie Interviews mit Medienprofis motivieren zu mehr Sichtbarkeit und sinnstiftendem Austausch mit Leser:innen in sozialen Medien. Im Zeitalter von Desinformationen und Hate Speech benötigen die Nutzer:innen der Plattformen verlässliche Nachrichten. Und Journalist:innen wiederum brauchen ein neues Publikum, weil klassische Medien an Relevanz verlieren.

„Newsfluence! Ist für journalistisch Arbeitende, die ihre Kommunikation auf Instagram, Tiktok, Facebook, Linkedin, ja sogar noch auf Twitter verbessern wollen“, so Mandy Schamber, Social-Media-Profi und Autorin des Buchs. Sie gibt Medienschaffenden nützliche Werkzeuge zur Professionalisierung ihrer Social-Media-Kommunikation an die Hand, so dass sich schnell Reichweiten aufbauen lassen. Der Ratgeber hilft dabei, auf sinkende Druckauflagen und Reichweiteneinbußen zu reagieren und neue Kommunikationskanäle und Leserkreise zu erschließen. Der Meinungsbildungsprozess im Social Web wird so durch anspruchsvolle Berichterstattung erfolgreich demokratisiert.

Mandy Schamber studierte Kultur und Technik mit dem Hauptfach Philosophie an der Technischen Universität Berlin und Journalismus an der Freien Journalistenschule in Berlin. Sie ist Social-Media-Beraterin bei der dfv Mediengruppe in Frankfurt am Main und Trainerin an der Akademie der Deutschen Medien in München. 2022 produzierte sie gemeinsam mit der Chefredakteurin der Branchenzeitung HORIZONT Eva-Maria Schmidt 20 Episoden des Podcasts „Newsfluence!“, in dem Medienprofis wie Sascha Lobo, Amelie Marie Weber, Antonia Götsch und Tom Klein darüber sprechen, wie erfolgreicher Social-Media-Journalismus auf Tiktok, Linkedin, Facebook, Twitter und Instagram funktioniert.



Details zum Buch:

Erscheinungstag: 1. September 2023

Herausgeber: dfv Mediengruppe (Deutscher Fachverlag GmbH)

ISBN: 978-3-86641-518-8

Preis: 29,99 €

Erhältlich als E-Book im dfv Fachbuchshop oder im Online-Shop von Hugendubel und Thalia oder bei Amazon.

Bild Cover des E-Books „Newsfluence!“ von Mandy Schamber

Quelle Deutscher Fachverlag GmbH