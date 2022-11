Werden NFT Games traditionelle Spiele bald vollständig ersetzen?

Derzeit entwickelt sich auf dem Markt zunehmend mehr im Bereich der Blockchain, NFTs und Gaming. Es gibt bereits zahlreiche NFT Spiele in unterschiedlichen Varianten. Viele von ihnen bieten ein Play-to-Earn-Konzept, das es ermöglicht, beim Spielen Geld in Kryptowährungen zu verdienen. Das allein könnte schon der Grund sein, warum viele traditionelle Spieler bald zu NFT Spielen wechseln.

Welche Vorteile haben Spiele, die auf NFTs basieren? Und haben sie wirklich das Potenzial, traditionelle Games zu überholen?

Da Blockchain-Videospiele immer beliebter werden, ist es unerlässlich, den Unterschied zwischen Blockchain-Spielen und konventionellen Videospielen zu verstehen.

In jüngster Zeit hat sich die Blockchain-Technologie zu einem Phänomen in verschiedenen Wirtschaftssektoren entwickelt, das Innovationen anregt, das Wachstum erleichtert und einen Mehrwert schafft. Spiele fördern die tatsächliche Einführung der Blockchain-Technologie, indem sie die Nutzer ermutigen, von der bloßen Spekulation zu Transaktionen auf der Blockchain-Plattform überzugehen. Es regt die Innovation in Design und Entwicklung an und fördert auch die Akzeptanz bei den Verbrauchern.

Der Unterschied zwischen Krypto-Gaming und traditionellem Gaming

Konventionelle Spiele sind alle zentralisiert, d. h. alle Gegenstände, einschließlich Charaktere, Skins, Waffen und sogar Codes sowie die beim Spielen gewonnene Erfahrung können nicht in anderen Spielprojekten verwendet werden. Bei Krypto-Spielen hingegen können die Spieler einen Teil des Spiels besitzen. Jetzt können Spieler ihre Belohnungen und Spielgegenstände in mehreren Krypto-Gaming-Projekten verwenden.

Durch Krypto-Spiele haben die Spieler mehrere Möglichkeiten, in der realen Welt Geld zu verdienen. Man nennt dieses Konzept das „Play-to-Earn“-Modell (P2E). Ein perfektes Beispiel dafür ist Axie Infinity, eines der bekanntesten „Play-to-Earn“-Spiele der Welt. Darin können Spieler Charaktere, sogenannte Axies, kaufen, sie hochstufen und sie zu einem erhöhten Preis verkaufen. Außerdem können sie sich mit anderen Spielern messen, um $SLP und $AXS, die projekteigenen Token, zu verdienen.

Damit kommt ein ganz neues Phänomen in die Spielebranche: die reizvolle Aussicht, Krypto-Token zu verdienen und dabei auch noch Freude am Gaming zu haben. Im Gegensatz zu herkömmlichen Spielen können Nutzer bei Blockchain-Spielen erworbene Token oder Assets gegen Geld tauschen. Anders als bei traditionellen Spielen, bei denen man keine Assets verkaufen kann, ist dies bei Blockchain-Spielen möglich.

Wie sich Blockchain auf die Gaming-Branche auswirkt

Aufgrund ihrer breit gefächerten Einsatzmöglichkeiten lässt sich die Blockchain-Technologie problemlos auf den Gaming-Sektor ausdehnen. Sie hat die Branche aus den folgenden Gründen transformiert:

Sie macht das Gaming sicherer. Scammer und Krypto-Betrüger sind nicht in der Lage, das dezentrale Netzwerk zu stören, da es keine Server gibt.

Das Eigentum an spielinternen Vermögenswerten wird ermöglicht. Blockchain-Technologien gestatten es, Assets aus dem Spiel auch außerhalb des Spiels zu besitzen. Echtes digitales Eigentum ist einer der Eckpfeiler von Blockchain-gestützten Spielen, da es den Spielern ermöglicht, mit seltenen Ingame-Gütern und NFTs zu handeln und auch Gewinne zu erzielen. Überdies können die Nutzer ihre Lieblings-Games selbst verwalten, da die meisten Blockchain-basierten Spiele dezentralisiert sind und von der Spielergemeinschaft verwaltet werden.

Mit ihr können die Spieler reale Belohnungen verdienen. Blockchain-Gaming ist das erste in der gesamten Branche, das es den Spielern ermöglicht, ihren Erfolg ohne die Hinzuziehung von Drittparteien zu monetarisieren.

Aussichten für die Gaming-Branche

Ungeachtet der Kritik an Play-to-Earn (P2E)-Spielen scheinen Blockchain-Innovationen zu überdauern und die Zukunft der Spieleindustrie zu repräsentieren. Wir haben den Erfolg von Axie Infinity im Jahr 2021 miterlebt, gefolgt von vielen anderen spannenden GameFi-Projekten, darunter Illuvium, Guild of Guardians, Star Atlas, Splinterlands, The Sandbox und viele mehr.

Bei P2E-Spielen haben die Spieler die Möglichkeit, an Kämpfen teilzunehmen, gegeneinander anzutreten oder Aufgaben im Spiel zu erfüllen. Mit jedem Fortschritt und Sieg verdienen sie Punkte oder erhalten Belohnungen, die in Krypto- oder Fiatgeld umgetauscht werden können. Ferner können die Nutzer in das Spiel investieren, das sie spielen. Bei traditionellen Spielen hingegen bedeutet das statische Modell, dass die Spieler ihre Investitionen in Form von Zeit und In-Game-Käufen nie zurückerhalten.

Fazit

Während sich die Gaming-Industrie durch die Blockchain von einem reinen Freizeitvergnügen zu einer lukrativen Beschäftigung für Gamer auf der ganzen Welt entwickelt hat, bedarf es noch vieler Verfeinerungen und Weiterentwicklungen. Auch wenn wir uns noch in der Anfangsphase befinden, war der Start ohne Zweifel Erfolg versprechend. Der Erfolg von Spielen wie Axie Infinity, Decentraland und Crypto Kitties ist ein überzeugender Anwendungsfall für die Blockchain. Blockchain ist nicht länger ein Modewort, sondern eine unverwüstliche Technologie, die für die große Öffentlichkeit reif ist.

Autor: Andreas Belocerkov ist Unternehmer und Gründer des NFT-Clubs Crypto Nerds. Der Club gehört zu den stärksten NFT Communities in der DACH-Region und steht allen NFT-Liebhabern offen. https://crypto-nerds.de/

Fotograf/Bildquelle: KsuKsu Studio

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder