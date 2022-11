No alcohol? No problem! Die alkoholfreien Spirituosen von Laori

Cheers!

Wer liebt es nicht, ein geselliges Gläschen am Abend zum Dinner, mit guten Freunden oder auf einer Party – es gibt jede Menge Anlässe für einen Drink. Doch unser Bewusstsein hat sich in den letzten Jahren geändert und geht deutlich weg vom Alkoholkonsum hin zu einem gesunden Lebensstil. Wir wollen geniessen, aber unserem Körper auch gleichzeitig etwas gutes tun. Ohne Verzicht.

Laori ist die alkoholfreie Alternative zu Spirituosen. Das Startup wurde 2020 von Stella-Oriana Strüfing und Christian Zimmermann in Berlin gegründet mit dem Ziel, Genuss an erster Stelle zusetzen, natürlich ohne Kompromisse im Geschmack eingehen zu müssen. Das Gründerteam nutzte sein gesamtes Food-tech Know-how für die Entstehung von Laori und stellt dadurch den hohen Anspruch an Frische, Qualität und Natürlichkeit sicher.

Laori. Lecker und authentisch im Geschmack, ganz ohne Nebenwirkungen. Da trinken wir doch gerne ein Glas.

Key Facts

# Alkoholfreie Alternative zu Gin, Rum und Aperitif

# Natürliche Kräuter und Gewürze als Basis

# Ohne künstliche Aromen & Zucker

# Vegan

# Perfekt zum Mixen geeignet und im Lieblingsdrink genießen

Das Sortiment

Laori Juniper No 01 (alkoholfreie Alternative zu Gin mit Wacholder, Kardamom und Rosmarin)

Laori Spice No 2 (alkoholfreie Alternative zu Rum mit Weichenholz, Ananas, Kaffee und Vanille)

Laori Ruby No 4 (alkoholfreie Alternative für spritzigen Sommerflair mit Grapefruit, Orange und sizilianischer Zitrone)

Auch klassische Mixgetränke wie Gin Tonic oder Aperol Spritz lassen sich mit Laori und den passenden Zusätzen wie Tonic, Soda etc. ganz einfach in eine alkoholfreie Alternative verwandeln.

Bild Andrea Heinsohn Photography Berlin

Quelle Sonja Berger – Public Relations