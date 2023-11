Fitness- und Gesundheitsurlaub: Vorbereitung auf neue Skikarriere – Nici Schmidhofer zeigte sich top fit im Hotel Larimar in Stegersbach

Top fit wie zu ihren besten Zeiten zeigte sich Ex-Skistar, Super-G- und Abfahrts-Weltcup-Siegerin sowie Super-G-Weltmeisterin Nici Schmidhofer beim erholsamen Wellness- und Gesundheitsurlaub im Hotel Larimar****Superior in Stegersbach.

Die neue Karriere als ORF-Kamerafahrerin beim Ski-Weltcup der Damen in allen Speed Disziplinen (Abfahrt, Super-G) startet die prominente Ex-Skirennläuferin Nici Schmidhofer beim Speed-Opening des Skiweltcups in Zermatt und Cervinia am 18. und 19. November 2023. „Auch wenn ich keine Skirennen mehr bestreite, muss ich als Kamerafahrerin trotzdem top fit sein. Meinen Wellnessurlaub im Larimar nutze ich daher nicht nur zum Entspannen in der Larimar Therme, sondern auch zum Kraft- und Ausdauertraining im Fitnessraum und natürlich zum Schwimmtraining im Infinitypool“, erklärt Nicole Schmidhofer.

Ihr Geheimtipp zur optimalen Regeneration nach einer fordernden Trainingseinheit: „Ich liebe die Ayurveda-Behandlungen im Larimar mit den Gesundheitsspezialisten aus Indien und den großen Wellnessbereich mit 8 Pools und 7 Saunen. In meinem Lieblingshotel Larimar gibt es genau die Behandlungen, die mir gut tun“, schwärmt Nici. Kulinarisch lässt sich der Promi von der Larimar Gourmet-Vitalküche verwöhnen. Top vorbereitet kann ihre neue Karriere im Skiweltcup kommen.

Bild

Quelle © mk Salzburg