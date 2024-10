Mietplattform für Kinder- und Babyprodukte nomadi überzeugt Jury und sichert sich Deal mit Janna Ensthaler

Am gestrigen Montag konnte nomadi, die Mietplattform für Kinder- und Baby-Ausstattung die Jury von sich überzeugen. Als dreifache Mutte sieht Janna Ensthaler den Investment-Case: „Besonders teure Kinderausstattung, wie Kinderfahrräder, Kinderwagen, Kinderbetten, Kindersitze für Autos usw. können viel besser gemietet als gekauft werden.“

Das Konzept hinter nomadi setzt auf den wachsenden Trend der Sharing Economy. nomadi bietet Eltern eine kostengünstige und platzsparende Alternative zum klassischen Kauf teurer Baby- und Kinderausstattung, indem diese über nomadi flexibel gemietet werden kann. Das Gründer Ehepaar Kristina und Manuel Heinemann möchte mit nomadi das Kauf- und Nutzungsverhalten von Baby– und Kinderprodukten grundlegend verändern. Die meisten Produkte, die Eltern für ihre Kinder kaufen, können oft nur für wenige Monate genutzt werden. Anstatt diese teuer anzuschaffen, setzt nomadi auf ein flexibles Mietmodell mit Kaufoption, welches sowohl die Umwelt als auch den Geldbeutel schont.

Mit diesem Modell konnte das Gründer Ehepaar Heinemann die DHDL-Jurorin Janna Ensthaler überzeugen.

„Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Abschluss des gemeinsamen DHDL-Deals mit Janna Ensthaler und die bisherige tolle Unterstützung. Wir blicken zuversichtlich auf die kommenden gemeinsamen Schritte in unserer Zusammenarbeit. Ebenso freuen wir uns, Carsten Puschmann (Scale Now Ventures GmbH & Co. KG) als weiteren Angel-Investor und Gesellschafter bei nomadi willkommen zu heißen.“

2021 launchte das Ehepaar die Mietplattform nomadi. Ihre eigenen Kinder sind dabei regelmäßig Produkttester. Die Vision hinter nomadi: Keep things simple. Anstatt Unmengen an Spielzeug und Kindersachen anzuschaffen, welche im Normalfall nur eine kurze Lebensspanne haben, setzen Kristina und Manuel Heinemann auf qualitativ hochwertige und geprüfte Spielsachen.

Zu den Bestrenters von nomadi zählen Stapelsteine, Kinderfahrräder von woom und Academy sowie weitere Mobilitäts Artikel wie THULE und Croozer Fahrradanhänger, aber auch Produkte, die ganz früh in der Customer Lifetime ansetzen, wie. Federwiegen von Moonboon und Membantu.

Bild Kristina und Manuel Heinemann präsentieren die Mietplattform für Kinder- und Babyprodukte „nomadi“. Sie erhoffen sich ein Investment von 400.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Quelle Scale Now Ventures GmbH/Carsten Puschmann GmbH