Merry Caery Christmas – das Notrufarmband von caera

„Liebes Christkind, seit Großmama alleine lebt, machen wir uns immer öfter Sorgen, dass ihr auch nichts passiert. Damit sie noch ganz lange bei uns bleibt, wünsche ich mir zu Weihnachten einen Schutzengel an ihre Hand.“

So oder so ähnlich könnte unser Wunschzettel zu Weihnachten aussehen. Wir alle wissen, wie wichtig unsere Liebsten für uns sind. Doch manchmal kommt es einfach vor, dass ein (Groß)Elternteil im Alter alleine leben muss. Daher ist unsere Fürsorge und Vorsorge oft von entscheidender Bedeutung.

Das Notrufarmband von caera mit passender App für Angehörige und individuellem Abonnement bietet schnelle Hilfe, jederzeit und überall. Das Armband im zeitlosen, modernen Design ist mit nur einem einzigen Knopf ausgestattet, der in einer Notsituation wie nach Schwindel, einem Sturz o.ä. leicht zu drücken ist. Der Betroffene kann damit direkt Verbindung zu einem Angehörigen oder der Notrufzentrale aufnehmen und Hilfe herbeiholen. Wie einfach kann es doch sein, seinen Liebsten einen Schutzengel an die Hand zu geben.

Sicher und Selbstbestimmt im Alter – Die Besonderheiten von caera

funktioniert zu Hause und unterwegs

hat eine automatische Sturzerkennung für den Notfall

per Sprachverbindung am Handgelenk ist man immer erreichbar

extrem lange Akkulaufzeit von bis zu 21 Tagen

modernes Design und einfache Bedienung (nur ein Knopf)

wasserdicht und staubfest nach IP67

Das passende Abonnement deckt alle Gebühren für die integrierte eSIM im Armband ab. So profitiert man von unbegrenztem Datenvolumen und unbegrenzter Reichweite. Hier die Abo-Modelle im Überblick:

Basis-Paket: bis zu 6 hinterlegte Notfallkontakte, jederzeit kündbar

Notfall-Plus: zusätzlich professionelle Notrufzentrale 24/7 mehrsprachig verfügbar, Hinterlegung von Gesundheitsinformationen und Schlüsselhinterlegung

Pflege-Plus: Bei einem Pflegegrad und weiteren Voraussetzungen können die Kosten für das Abonnement anteilig bis vollständig von der Pflegekasse übernommen werden

Einfach. Immer. Und überall. caera in 4 Schritten.

1. Hilfe ist stets griffbereit: Bei Schwindel, Stürzen oder Notsituationen ist man mir ceara am Handgelenk jederzeit in der Lage, um Hilfe zu rufen.

2. Notruf absetzen: bei einem Sturz wird per Sturzerkennung automatisch ein Notruf abgesetzt. Alternativ kann man auch per Knopfdruck einen Notruf manuell auslösen.

3. Klärung der Notlage: Das Armband stellt über die caera App eine Sprachverbindung zu den Notfallkontakten oder der Notrufzentrale her. Zusätzlich sendet die App bei einem aktiven Alarm oder Notruf den aktuellen Standort.

4. Hilfe ist unterwegs: die Angehörigen können für Hilfeleistung zum Standort kommen oder die Notrufzentrale kann die nächstgelegenen Rettungskräfte alarmieren.

Mit caera rundum sicher.

Über caera

In der Studienzeit entwickelten Co-Founder & CEO Marlon Besuch und Co-Founder & CTO Michael Hummels die Idee für caera, ein smartes Notrufarmband für mehr Sicherheit älterer Menschen. Getrieben von persönlichen Erfahrungen in ihren Familien, gründeten sie 2019 ein stark wachsendes Startup. Mit über 30 Mitarbeitern hat caera heute seinen Sitz in der Altstadt von Soest, Nordrhein-Westfalen. Die Teammitglieder von caera kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen und arbeiten von überall. Eines haben sie gemeinsam – die Sorge um die Sicherheit ihrer Angehörigen. In einer Welt, in der Technologie die Zukunft gestaltet, hat caera so auch seine Mission definiert: den Schutz älterer Menschen durch fortschrittliche Notruftechnologie.

Das Notrufarmband von caera ist online unter caera.de erhältlich. Es kostet 199,99€ zzgl. Abonnement.

