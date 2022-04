Dank dem „NoSmell“ Shirt hat Schweißgeruch in Zukunft keine Chance

Nino Perez-Salado und Michael Peuker planen mit ihrem Start-up-Unternehmen PlusGear von Wien aus den internationalen Sportbekleidungsmarkt zu erobern. Neben optisch wie funktional ausgeklügelter Smartwear führen die jungen Gründer ein besonders schlagendes Argument im Sortiment: das „NoSmell“ Shirt. Auf Grundlage bionischer Technologien wurde innerhalb von nur zwei Jahren ein Verfahren zur Geruchsneutralisation entwickelt – eine absolute Neuheit. Das Potenzial erkannte auch die Experten-Jury der Erfolgs-Show 2 Minuten 2 Millionen, die den Deal perfekt machte.

Studien legen nahe, dass der Sport- und Gesundheitssektor in den nächsten Jahren massiv weiterwachsen wird. Dieses Potenzial planen Nino Perez-Salado und Michael Peuker für sich zu nutzen, um mit ihrem 2020 in Wien gegründeten Unternehmen PlusGear weiter zu wachsen und auf lange Sicht neben Österreich und Deutschland auch den internationalen Markt zu erobern. Das Gründer-Duo steht mit seinem Start-up für innovative Sportbekleidung und richtet sich mit seinem Online-Shop und speziell entwickelter Sportswear an eine sportaffine Zielgruppe.

Ob Laufsport, Fitness oder Ballsportarten: die Kollektion umfasst besonders funktionale Hosen, Shorts, BHs, Leggings, Kapuzenpullover und Jacken und richtet sich an Damen und Herren. „Auf Grundlage eines engen Austauschs mit der wachsenden Smartwear Community ist letztlich eine innovative Bekleidungslinie entstanden, die auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden eingeht“, erklärt Perez-Salado den Entwicklungsprozess. Die Mitglieder der Community erhalten in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, die Produktreihe mitzugestalten und neue Produkte zu testen. „Das praktische und bequeme Verstauen von Mobilgeräten, Schlüsseln oder kleinen Geldbörsen am Körper ist die Kernidee unserer Produkte. Unser Ziel besteht neben den praktischen Aspekten aber auch darin, unser Klientel im Alltag oder beim Training gut aussehen zu lassen,“ fügt Peuker hinzu.

Die „NoSmell“-Technologie & SensorShirt

Zwei Jahre lang tüftelte das Gründer-Team an einer absoluten Marktneuheit: dem „NoSmell“ Shirt, das auf Grundlage bionischer Technologien entwickelt wurde, die in der Krankenhausindustrie bereits erfolgreich zum Einsatz kommen. „Während es im Gesundheitswesen um duftfreie Bettwäsche geht, neutralisiert das „NoSmell“ Shirt Schweißgerüche vollständig“, erklärt Peuker die Vorzüge und ergänzt, „selbst nach mehreren Einheiten Sport oder dem Verstauen in der Sporttasche, bleibt das Shirt geruchslos.“ Das Besondere: diese „NoSmell“-Eigenschaft lässt sich nicht auswaschen und bleibt bei richtiger Behandlung auch auf die Dauer vollständig erhalten.

In Kooperation mit dem Grazer Start-Up QUS hat PlusGear außerdem ein SensorShirt auf den Markt gebracht, das während des Trainings mit einer On-Board Unit Performancedaten sammelt und diese an eine Applikation übermittelt. Nicht nur für Spitzen-AthletInnen eine praktische Funktion, um die eigene Leistung zu analysieren und zu steigern.

Zuschlag bei 2 Minuten 2 Millionen

Die „NoSmell“ Shirts von PlusGear konnten auch die Experten-Jury der TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“ überzeugen. Den Deal perfekt machte Alexander Schütz, der es sich nach einem Bietergefecht mit Katharina Schneider nicht nehmen ließ, mit einer Summe von 100.000€ für 12,5% bei PlusGear einzusteigen. Damit wird der Fokus des Start-ups zukünftig noch stärker auf der Kooperation mit Fitnessstudios liegen. Außerdem sind weitere Kampagnen mit den führenden Sport-InfluencerInnen sowie Vorzeige-AthletInnen aus Österreich und Deutschland geplant. Bis Ende 2025 wird ein Jahresumsatz von über 1.2 Millionen Euro erwartet.

Nachhaltig und langlebig

Neben der Optik und der Funktion legen die Gründer außerdem Wert auf ein klimafreundliches Produktangebot. „Die Produktion in Europa hilft einerseits, die Transportwege möglichst kurz und andererseits den CO2-Fußabdruck entsprechend klein zu halten“, legt Perez-Salado die Überlegungen zum Thema dar. Die Logistik und Verpackung erfolgt in eigener Hand, bevor das Paket an den Versanddienstleister übergeben wird. Dabei praktisch wie smart: dank der Eigenschaft der Geruchsneutralisation lassen sich zusätzlich unnötige Waschgänge vermeiden.

„Wir gehen die Produktentwicklung an, wie ein Sportler sein Training: strukturiert und regelmäßig setzen wir neue Impulse, mit dem Status Quo geben wir uns nie zufrieden.“– Nino Perez-Salado & Michael Peuker, Gründer und Innovations-Enthusiasten bei PlusGear

