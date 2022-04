Nach viel Begeisterung und Lob aus der „2 Minuten 2 Millionen“-Jury interessierten sich sechs der sieben InvestorInnen für ein Investment bei dem Vorarlberger Hanf-Startup Hempions.

Investor Martin Rohla vergab gleich zu Beginn ein Nachhaltigkeits-Ticket, bevor er ebenso weiteres Interesse verkündete. Die Firmenbewertung fiel für die Gründer zu niedrig aus und es kam zu keinem Investment im Zuge der PULS 4-Ausstrahlung.

Am Dienstag, den 26.04.2022, pitchten die Hempions-Gründer Fabian Braitsch, Florian Braitsch und Daniel Meier im Fernsehformat „2 Minuten 2 Millionen“ ihr Hanf-Startup. Den Weg vor die Jury nahmen die aktiven und ehemaligen Spitzensportler kopfüber, in Form eines Handstandes, bevor Gründer Florian Braitsch die Hempions vorstellte: „Wir machen die leckersten Innovationen aus Hanfsamen. Heute stellen wir unsere neueste Innovation vor – den Hanf Harmesan. Er ist die erste Parmesan-Alternative ohne Kompromisse.“ Die Investoren zeigten sich interessiert, allen voran, der von den Gründern zuvor als Trauminvestor genannte, Leo Hillinger. Ihm und den anderen JurorInnen boten die Hempions-Gründer 15% des Unternehmens für 200.000 €.

Der Geschmack überzeugt

Nach einer Kostprobe der Hempions Hanf-Urdinkel-Nudeln, bestreut mit Hanf Harmesan, verteilten die JurorInnen viel Lob. Sogar die Parmesanfans der Jury wurden vom Geschmack überzeugt: „Ich bin selbst absoluter Parmesan-Liebhaber normal. Auf jede Pasta gefühlt ein halbes Kilo Parmesan. Aber es schmeckt echt geil“, beschreibt Felix Ohswald, Juror und Gründer des erfolgreichen Startups „Go Student“, den Hanf Harmesan der Hempions.

Nicht nur der Geschmack konnte die „2 Minuten 2 Millionen“-Jury überzeugen, auch das nachhaltige Potenzial der Bio-Hanfprodukte wurde erwähnt. Sustainability-Experte Martin Rohla, der Green-Screen-Investor, verlieh den Gründern das Nachhaltigkeits-Ticket von Goodshares und zeigte sich auch interessiert an einem möglichen Investment.

Sechs aus sieben JurorInnen wollen investieren

Als erster Juror bot der zweite Green-Screen-Investor, Daniel Zech von Seven Ventures, 400.000 € in Media Equity für 26% des Unternehmens. Hans Peter Haselsteiner entschied kein Angebot zu machen. Die restlichen InvestorInnen teilten sich in Gruppen auf. Team Martin Rohla und Katharina Schneider bot 25,1% mit Stimmrecht für 150.000 €. Ebenso 25,1% für 150.000 € offerierte das zweite Team bestehend aus Leo Hillinger, Phillip Maderthaner und Felix Ohswald.

Zu niedrige Firmenbewertung

Die Hempions-Gründer zogen sich zu einer kurzen Beratung zurück und entschieden die Angebote von Daniel Zech sowie Martin Rohla und Katharina Schneider nicht anzunehmen. Für Hillinger, Maderthaner und Ohswald präsentierten sie ein Gegenangebot von 20% des Unternehmens für 200.000 €, um die Firmenbewertung nicht zu niedrig anzusetzen und nicht zu viele Anteile abzugeben. Das Gegenangebot wurde von den Juroren nicht angenommen und es kam kein Deal für die Hempions im Verlauf von „2 Minuten 2 Millionen“ zu Stande. Die Gründer zeigen sich dennoch optimistisch: „Das Gegenangebot war quasi das Minimum und auf dem sind wir geblieben, deswegen war es schlussendlich sicher die richtige Entscheidung,“ erläutert Daniel Meier.

Bild (v. l. n. r.)Investor Martin Rohla und die Hempions-Gründer Fabian Braitsch, Daniel Meier, Florian Braitsch(c) PULS 4/ Gerry Frank

Quelle Hempions GmbH