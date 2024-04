NOSTA Group eröffnet neue Niederlassung in Bukarest

Büro in Bukarest ist die zweite Niederlassung in Rumänien.

Schwerpunkt des neuen Teams ist die See- und Luftfracht.

Ziel ist es, noch näher an neuen und bestehenden Kunden zu sein.

Mit der Eröffnung einer neuen Niederlassung in Bukarest ab dem 8. April 2024 baut die NOSTA Group ihre Präsenz in Rumänien weiter aus. Nach dem Start der ersten Niederlassung in Cluj-Napoca Ende 2023 unternimmt der Osnabrücker Full-Service-Logistikdienstleister nun den Schritt in die Hauptstadt des Landes. Das Bukarester Team der rumänischen Landesgesellschaft NOSTA Logistics S.R.L. wird sich vor allem auf See- und Luftfrachtlösungen für nationale und internationale Kunden konzentrieren. Die dynamische Region in und um Bukarest beherbergt ein breites Spektrum an potenziellen Kunden aus zahlreichen Branchen, die Geschäftsführer Szilard Sarkozi und sein Team mit maßgeschneiderten Logistiklösungen bedienen werden.

„Rumänien ist ein interessanter und schnell wachsender Markt. Seit wir Ende 2023 mit unserer ersten rumänischen Niederlassung unser internationales Standortnetz erweitert haben, stand fest, dass wir unsere Präsenz im Land zügig ausbauen werden“, erklärt Ivo Aris, COO Global Sea & Air der NOSTA Group. Die Niederlassung in Bukarest ist Teil der kontinuierlichen Internationalisierungsstrategie des Logistikdienstleisters. Nachdem die NOSTA Group bereits seit mehreren Jahren mit lokalen Fahrschulen kooperiert und den Standort in Cluj-Napoca eröffnet hat, ist Bukarest der dritte Schritt in diesem Prozess.

Szilard Sarkozi, der die Geschäfte in Rumänien leitet, freut sich sehr auf die nächsten Entwicklungen der NOSTA Logistics S.R.L.: „Unser Ziel ist es, noch näher an neuen und bestehenden Kunden zu sein. In Bukarest werden wir für mehr potenzielle Kundschaft und eine Vielzahl von Branchen zur Verfügung stehen, insbesondere für See- und Luftfracht.“ Mit diesem Fokus ist das neue Büro eine sehr gute Ergänzung zur bestehenden Niederlassung in Cluj-Napoca, die sich hauptsächlich auf Straßentransportlösungen konzentriert. „Dennoch ist unser wachsendes Team von Logistikexperten in beiden Niederlassungen bestens in der Lage, Sendungen auf allen Verkehrsträgern abzuwickeln“, sagt Sarkozi.

Bei diesen verschiedenen Verkehrsträgern hat das rumänische Team einen großen Vorteil: „Wir sind fest in das umfangreiche internationale NOSTA-Netzwerk eingebunden und können so unsere Kunden weltweit unterstützen“, erklärt Sarkozi. Kombiniert mit kompetenter Beratung auf Augenhöhe und hochwertigem Kundenservice durch sein Team sieht der Geschäftsführer viel Raum für zukünftiges Wachstum des Unternehmens.

Bild:PM NOSTA Group – Szilard Sarkozi

Quelle:NOSTA