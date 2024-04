Salvador Technologies sichert sich hubraum Investition

Finanzierung zur Beschleunigung des Ausbaus des Vertriebsnetzes für die Wiederherstellungsplattform für Cyberangriffe in der DACH-Region und Polen in Europa sowie in den Vereinigten Staaten

Salvador Technologies, der bahnbrechende Anbieter einer Wiederherstellungsplattform für kritische Infrastrukturen und Industrieunternehmen, gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Investition von der Deutschen Telekom erhalten hat.

Die Deutsche Telekom hat die Investition in Salvador Technologies über ihren hubraum Fund getätigt, den Frühphasen-Investitionsarm des Unternehmens. Hubraum unterstützt seine Portfoliounternehmen bei der Anbindung an das globale Netzwerk von Geschäfts- und Technologiepartnern und bietet die Möglichkeit, den Kundenstamm der Deutschen Telekom zu erschließen.

Salvador Technologies wird die Erlöse aus dieser Investition nutzen, um den Ausbau des Vertriebsnetzes für seine Cyberattack-Recovery-Plattform zu beschleunigen. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Einbindung von Vertriebskanal- und Technologie-Ökosystem-Partnern in der DACH-Region und Polen, in Europa sowie in den Vereinigten Staaten.

Salvador Technologies hat eine patentierte Sicherheits-Failover-Technologie entwickelt, um Schäden durch Ausfallzeiten zu verhindern und die kontinuierliche Betriebskontinuität für Betriebstechnologie (OT) und industrielle Kontrollsysteme (ICS) zu gewährleisten. Die Cyberattack-Recovery-Plattform des Unternehmens besteht aus Hardware, die mit der Mensch-Maschine-Schnittstelle oder der SCADA verbunden ist, einer Agent-Software und einem Monitoring-System, das eine vollständige Transparenz des Betriebs ermöglicht. Die Plattform umgeht Standard-Wiederherstellungsprotokolle und ermöglicht es Betreibern kritischer Infrastrukturen und Industrieunternehmen, sich innerhalb von nur 30 Sekunden von Cyberangriffen und Fehlfunktionen zu erholen.

Das Unternehmen vertreibt seine Plattform zur Wiederherstellung von Cyberangriffen über Vertriebspartner, darunter Managed Security Service Provider (MSSP), Systemintegrationsfirmen und Value-Added Reseller (VARs). Diese Vertriebspartner nutzen die Air-Gapped-Plattform von Salvador Technology, um neue und besser verwaltete Cybersicherheitsdienste anzubieten, die die Betriebskontinuität ihrer kritischen Infrastrukturen und Industrieunternehmen sicherstellen.

„Die Deutsche Telekom ist bestrebt, die Geschäftskontinuität zu gewährleisten, insbesondere angesichts der Zunahme von Cyberangriffen auf kritische Infrastrukturen und betriebliche Technologiesysteme in den letzten Jahren, und wir erkennen das erhebliche Potenzial der Recovery-Plattform von Salvador Technology für kritische Systeme“, sagt Tamar Shlimak, Investment Manager bei hubraum. „OT/ICS-Sicherheit wird für Industrieunternehmen immer wichtiger, daher freuen wir uns über die Möglichkeit, mit dem Team von Salvador Technologies zusammenzuarbeiten und zum positiven Einfluss des Unternehmens beizutragen.“

„Wir sind sehr erfreut über unsere strategischen Bemühungen mit der Deutschen Telekom, sowohl als Investor als auch als potenziell wertvoller Geschäftspartner“, sagt Alex Yevtushenko, Mitbegründer und CEO von Salvador Technologies. „Die angestrebte Zusammenarbeit könnte erhebliche Vorteile bieten, indem wir das globale Netzwerk der Deutschen Telekom nutzen, um unsere Geschäftspräsenz in Europa und den Vereinigten Staaten zu erweitern.“

Bild:Salvador Technologies – team photo

Quelle:hubraum | tech incubator of Deutsche Telekom AG